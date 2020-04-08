Burgan Bank’tan salgınla mücadele için 2 milyon TL’lik destek

Burgan Bank, ülke olarak koronavirüs salgınına karşı verilen mücadelede, aldığı tedbirlere ek olarak, toplumsal dayanışmaya ve mücadeleye katkı sunmaya devam ediyor. Burgan Bank bu çerçevede, salgının ekonomik açıdan neden olduğu olumsuz etkileri azaltmak ve gerekli tüm ihtiyaçların karşılanması için T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na 2 milyon TL ile destek olacak.

Burgan Bank yaptığı açıklamada “Koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek için mücadelemizi sürdürüyor, birlik ve beraberliğimiz için aksiyonlar alıyoruz. Ülkemize verdiğimiz desteğin maddi ve manevi mücadeleyi güçlendirmesi en büyük dileğimiz. İçinden geçtiğimiz bu alışılmışın dışındaki süreci dayanışma ruhu ile atlatacağımıza inanıyoruz” mesajını verdi.

Müşterilerine de “ekonomik paketle” destek oluyor

Burgan Bank, salgınının ekonomik etkilerinden müşterilerini korumak amacıyla da bir destek çalışması hazırladı. Kısa önce devreye alınan çalışmaya göre; 30 Nisan’a kadar olan tüm bireysel ve ticari kredi ürünlerinin anapara, faiz ve taksit ödemeleri, talep edilmesi halinde 30 Haziran 2020’ye kadar ötelenecek. Bu imkândan yararlanmak isteyen Burgan Bank müşterilerinin iletişim merkezi veya şubeler üzerinden başvuru yapması yeterli olacak.