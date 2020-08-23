Bursa’da ‘tarihi’ dönüşüm başladı

Bursa’da ‘tarihi’ dönüşüm için ilk kazma vuruldu. ‘2023’e Doğru Güçlü Şehirler Güçlü Türkiye’ programı kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un katılımıyla dün eş zamanlı olarak yıkımlar başladı. Ulucami çevresinin düzenlenmesi, tarihi yapıların ortaya çıkarılması için hazırlanan Çarşıbaşı Meydan Projesi kapsamında hanlar bölgesindeki binalar, Çelik Palas Oteli’nin arkasında yer alan atıl vaziyette risk oluşturan 40 dönüm alandaki otel binası ile kapalı spor salonu eşzamanlı olarak yıkıldı.



Bakan Murat Kurum, ‘Yeni Bursa’ hayaliyle çalıştıklarını belirterek, Bursa’nın gelecek 100 yılına damga vuracak süreci başlattıklarını, şehrin en büyük tarihi ve kültürel ihya sürecine başladıklarını söyledi.



Kurum, “Üç ayrı noktada yıkım çalışmamızı gerçekleştiriyoruz. Çarşıbaşı Meydan Projesi’nden, Çekirge Teras Projesi’ne, yeni spor kompleksinden Sıcaksu Termal Turizm Tesisi ve deprem dönüşüm konutlarına, millet bahçelerinden yeni sosyal konutlara kadar birçok projemize başlıyoruz” diye konuştu.



50 milyon TL destek

23 ilde tarihi şehir merkezlerini yeniden ihya ettiklerini anımsatan Kurum, Bursa’daki proje için ilk etapta büyükşehir belediyesine 50 milyon lira tahsis ettiklerini ifade etti.

Bursa’da 292 milyon lira değerindeki 774 konutluk projenin sürdüğünü anlatan Kurum, “İlaveten, 50 bin ve 100 bin sosyal konut projelerimiz kapsamında, Bursa’da 3.771 yeni sosyal konut daha yapıyoruz. 2003’ten bugüne içmesuyu, kanalizasyon, atıksu arıtma tesisi gibi sektörlerde tam 4.3 milyar lira tutarında 194 projemizi tamamladık. 1.5 milyar liralık dokuz projemiz de Bursa’nın tüm ilçelerinde devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum, her yıl 300 bin olmak üzere beş yılda 1.5 milyon konutu dönüştüreceklerini belirtti.



En büyük projelerden biri olacak

Bakan Murat Kurum, “Bursa Kestel, Osmangazi ve Yıldırım’da 540 hektar büyüklüğünde beş riskli alanımızda çalışıyoruz. Ayrıca yine Osmangazi, Yıldırım ve Gemlik’te 865 hektar büyüklüğünde beş rezerv yapı alanında da çalışmalarımıza başladık. İstanbul Esenler’deki 60 bin, Elazığ ve Malatya’daki 24 bin 500 konutluk dönüşüm projelerimizden sonra, Türkiye’nin en büyük kentsel dönüşüm projelerinden birini de Bursa’da başlatacağız. Yakın zamanda detaylarını açıklayacağız” diye konuştu.



‘Bursa’yı yıkarak güzelleştireceğiz’

Bakan Murat Kurum ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, konuşmalarının ardından şehrin üç farklı alanındaki yıkımın startını verdi. Alinur Aktaş, “Sadece yaparak değil yıkarak da Bursa’yı güzelleştireceğiz” dedi.