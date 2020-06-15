Bütçe rakamları açıklandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 2020 yılı Ocak-Mayıs döneminde merkezi yönetim bütçe giderleri 479,2 milyar TL, bütçe gelirleri 389,1 milyar TL ve bütçe açığı 90,1 milyar TL oldu.

Ayrıca, faiz dışı bütçe giderleri 414,3 milyar TL ve faiz dışı açık ise 25,1 milyar TL olarak gerçekleşti.

Açıklamada şöyle denildi:

"Merkezi yönetim bütçesi 2019 yılı Ocak-Mayıs döneminde 66 milyar 530 milyon TL açık vermiş iken 2020 yılı Ocak-Mayıs döneminde 90 milyar 80 milyon TL açık vermiştir. 2019 yılı Ocak-Mayıs döneminde 20 milyar 146 milyon TL faiz dışı açık verilmiş iken 2020 yılı Ocak-Mayıs döneminde 25 milyar 120 milyon TL faiz dışı açık verilmiştir.

Merkezi yönetim bütçe giderleri Ocak-Mayıs dönemi itibarıyla 479 milyar 219 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Faiz harcamaları 64 milyar 960 milyon TL, faiz hariç harcamalar ise 414 milyar 259 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

2020 yılında merkezi yönetim bütçe giderleri için öngörülen 1 trilyon 95 milyar 461 milyon TL ödenekten Ocak-Mayıs döneminde 479 milyar 219 milyon TL gider gerçekleştirilmiştir. Geçen yılın aynı döneminde ise 414 milyar 33 milyon TL harcama yapılmıştır.

Ocak-Mayıs dönemi bütçe giderleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15,7 oranında artmıştır. Giderlerin bütçe ödeneklerine göre gerçekleşme oranı ise 2019 yılında yüzde 43,1 iken 2020 yılında yüzde 43,7 olmuştur.

Faiz hariç bütçe giderleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,7 oranında artarak 414 milyar 259 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

Faiz hariç giderlerin bütçe ödeneklerine göre gerçekleşme oranı ise 2019 yılında yüzde 43,6 iken 2020 yılında yüzde 43,3 olmuştur. Merkezi yönetim bütçe gelirleri Ocak-Mayıs dönemi itibarıyla 389 milyar 139 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Vergi gelirleri 280 milyar 506 milyon TL, genel bütçe vergi dışı gelirleri ise 96 milyar 105 milyon TL olmuştur.

2019 yılı Ocak-Mayıs döneminde bütçe gelirleri 347 milyar 503 milyon TL iken 2020 yılının aynı döneminde yüzde 12 oranında artarak 389 milyar 139 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Bütçe tahminine göre bütçe gelirlerinin Ocak-Mayıs dönemi gerçekleşme oranı 2019 yılında yüzde 39,5 iken 2020 yılında yüzde 40,7 olmuştur.

2020 yılı Ocak-Mayıs dönemi vergi gelirleri tahsilatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,7 oranında artarak 280 milyar 506 milyon TL olmuştur. Vergi gelirlerinin bütçe tahminine göre gerçekleşme oranı ise 2019 yılında yüzde 34,7 iken 2020 yılında yüzde 35,8 olmuştur."