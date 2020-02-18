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    HaberlerEkonomi Haberleri Bütün taksiler ‘akıl’lanacak
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    18.02.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Bütün taksiler ‘akıl’lanacak

    Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, taksilerle ilgili şikayetlere çözüm bulan, denetim ve memnuniyet sağlayan ‘akıllı taksi’ uygulamasına, tüm taksi işletmelerinin geçişinin sağlanacağını kaydetti.

    Bütün taksiler ‘akıl’lanacak

    İstanbul Havalimanı Taksiciler Kooperatifi’nde düzenlenen toplantıda, havalimanı yolcularının çağrı merkezi ve mobil uygulama üzerinden taksi çağırabileceği, rezervasyon yapabileceği ‘Entaksi’ uygulaması tanıtıldı.

    Akıllı taksi hizmetinin dünyadaki en çağdaş uygulamalardan biri olduğunu vurgulayan Ersoy, “Diğer taksi esnaf odaları ile de konuşacağız. Mümkünse  gönüllü, sonrasında gerekirse kanunen bütün taksi işletmelerinin kaydırılmasını  isteyeceğiz” diye konuştu.

    ‘Taklit edilecek’

    Ersoy, İstanbul Havalimanı’nın turizm ve havacılık sektörü açısından dünyada örnek gösterilen bir yatırım olduğunu belirterek, uygulamaları ve servisleri ile ileride diğer yatırımcılar tarafından kopyalanan bir yatırım haline geleceğini ifade etti.

    İstanbul’daki havalimanlarında görev yapan taksicilere yönelik başlatılan turizm eğitiminin havalimanları dışındaki taksilere de verilmeye başlandığını vurgulayan Bakan Ersoy, havalimanlarındaki kamu görevlilerine de özgün bir eğitim verilmesini planladıklarını kaydetti.

    Taksicilere eğitim

    Bakan Ersoy, turizm politikasında genel değişikliğe gittiklerini anlatarak, şunları söyledi:

    “Artık nitelikli turisti hedef yapacağız. Önemli olan turistin ihtiyaçlarını karşılayabilmek. İstanbul’da bulunan yaklaşık 18 bin taksicinin yarısını bu sene içinde eğitimden geçirmeyi hedefliyoruz. Yoğun bir şekilde başladık ve ilk uygulamayı da İstanbul  Havalimanı’nda başlatttık. Sabiha Gökçen’le devam etti ve Tarihi Yarımada ve  Şişli’de 3. aşaması yapılıyor.”

    Bütün taksiler ‘akıl’lanacak

    Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, İstanbul Havalimanı’nda, Havalimanı Mülki Amiri İsmail Şanlı ile ‘akıllı taksi’yi inceledi.

    Tek tuşla taksi çağır

    Uygulamayı indirecek yolcular, tek tuşla bulundukları ya da başka noktaya taksi çağırabilecek. Uygulama üzerinden gelecek çağrılarla boş taksiler müşteriye yönlendirilecek. Böylece yolcunun taksiye erişimi daha hızlı sağlanacak. Ayrıca, taksideki ekranlardan turistlere, yolculara kendi dillerinde bilgilendirme yapılabilecek.

     

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