Bütün taksiler ‘akıl’lanacak

İstanbul Havalimanı Taksiciler Kooperatifi’nde düzenlenen toplantıda, havalimanı yolcularının çağrı merkezi ve mobil uygulama üzerinden taksi çağırabileceği, rezervasyon yapabileceği ‘Entaksi’ uygulaması tanıtıldı.

Akıllı taksi hizmetinin dünyadaki en çağdaş uygulamalardan biri olduğunu vurgulayan Ersoy, “Diğer taksi esnaf odaları ile de konuşacağız. Mümkünse gönüllü, sonrasında gerekirse kanunen bütün taksi işletmelerinin kaydırılmasını isteyeceğiz” diye konuştu.

‘Taklit edilecek’

Ersoy, İstanbul Havalimanı’nın turizm ve havacılık sektörü açısından dünyada örnek gösterilen bir yatırım olduğunu belirterek, uygulamaları ve servisleri ile ileride diğer yatırımcılar tarafından kopyalanan bir yatırım haline geleceğini ifade etti.

İstanbul’daki havalimanlarında görev yapan taksicilere yönelik başlatılan turizm eğitiminin havalimanları dışındaki taksilere de verilmeye başlandığını vurgulayan Bakan Ersoy, havalimanlarındaki kamu görevlilerine de özgün bir eğitim verilmesini planladıklarını kaydetti.

Taksicilere eğitim

Bakan Ersoy, turizm politikasında genel değişikliğe gittiklerini anlatarak, şunları söyledi:

“Artık nitelikli turisti hedef yapacağız. Önemli olan turistin ihtiyaçlarını karşılayabilmek. İstanbul’da bulunan yaklaşık 18 bin taksicinin yarısını bu sene içinde eğitimden geçirmeyi hedefliyoruz. Yoğun bir şekilde başladık ve ilk uygulamayı da İstanbul Havalimanı’nda başlatttık. Sabiha Gökçen’le devam etti ve Tarihi Yarımada ve Şişli’de 3. aşaması yapılıyor.”

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, İstanbul Havalimanı’nda, Havalimanı Mülki Amiri İsmail Şanlı ile ‘akıllı taksi’yi inceledi.

Tek tuşla taksi çağır

Uygulamayı indirecek yolcular, tek tuşla bulundukları ya da başka noktaya taksi çağırabilecek. Uygulama üzerinden gelecek çağrılarla boş taksiler müşteriye yönlendirilecek. Böylece yolcunun taksiye erişimi daha hızlı sağlanacak. Ayrıca, taksideki ekranlardan turistlere, yolculara kendi dillerinde bilgilendirme yapılabilecek.