Büyük öğretmenle iş birliği artırılacak

Afrika’nın binlerce yıllık birikime, tecrübeye ve zamanı aşan hikmete sahip büyük bir öğretmen olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrikalı ekonomi çevreleri ve iş insanlarına hitaben, iş birliğini derinleştirme çağrısı yaptı.

Bu yıl ilk kez online olarak düzenlenen Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu’nun açılış oturumuna Vahdettin Köşkü’nden canlı bağlantı ile katılan

Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:



“Bugün Türk firmalarının Afrika genelinde üstlendiği projelerin toplam değeri yaklaşık 70 milyar dolara ulaştı. Kıta çapındaki yatırımlarımızın piyasa değeri ise 6 milyar doları aştı. Firmalarımız Afrika’nın alt ve üstyapı eksikliklerinin giderilmesinde gerçekten kritik roller üsteniyor. Türk şirketleri teknoloji transferinden bilgi ve tecrübe paylaşımına, kapasite yatırımından ve artırımından ortak girişimlere kadar özgün bir model uyguluyor. Varlık gösterdikleri ülkelerde yerel istihdama ve üretime en fazla katkıyı yapan bizim firmalarımız. İş gücü ihtiyaçlarının büyük bir bölümünü yerelden karşılayan Türk yatırımcılar, birçok yabancı firma gibi kıtaya dışardan işçi ithal etme yanlışına düşmediler. 100 binden fazla Afrikalı emekçi, Türk yatırımcılar sayesinde istihdam imkanına kavuştu.”



İnşaat ve savunma



Cumhurbaşkanı Erdoğan, inşaatın yanında altyapı, konut, tarım, ulaşım, enerji sektörlerinin de kıtanın gelişmesi için kilit öneme sahip alanlar olarak öne çıktığını dile getirerek, yine imalat sektörünün kıtanın ihtiyaç duyduğu, Türkiye’nin güçlü olduğu bir başka alan olduğunu kaydetti. Erdoğan şöyle devam etti:

“Toplu konut inşasında da çok ciddi bir potansiyelimiz vardır. Son 18 yılda TOKİ vasıtasıyla 900 bin yeni konut üreterek insanımızın kullanımına sunduk. Savunma sanayi ise Türkiye’nin son yıllarda adeta destan yazdığı sektörler arasındadır. Son 18 yılda hayata geçirdiğimiz projelerle savunma sanayinde ülkemizin dışa bağımlılığını yüzde 70’lerden, yüzde 30’lara düşürdük. Firma sayımız 56’dan 1500’e çıkarken, savunma sektörünün cirosu da 1 milyar dolardan 11 milyar dolara yükseldi. Türk savunma sanayi firmalarının dünya pazarındaki payı, sözü ve gücü gün geçtikçe artıyor. Dünyanın ilk 100 savunma şirketleri listesinde 7 firma ile temsil ediliyoruz. İHA, SİHA ve TİHA üretimindeyse artık dünyanın ilk 3-4 ülkesi içindeyiz. Tüm bu sektörlerle iş birliğimizi derinleştirebileceğimize inanıyorum.”



Sağlık daveti



Bir başka iş birliği alanının da sağlık olduğunu ifade eden Erdoğan şöyle konuştu: “Yatırımlar, teknik destekler, ilaç ve tıbbi malzeme ticareti, sağlık turizmi gibi birçok boyutu olan bu alanda iş birliğimizi ilerletebiliriz. Bu amaçla kurulacak Türkiye Afrika Sağlık Ortakları Platformu sektörde kapsamlı ve kalıcı bir iş birliğine imkan sağlayabilir.”



50 ülkeden 2500 iş insanı



Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, bugün de devam edecek olan Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu’nda 2 bin 500 iş insanı, panellerde de 50 ülkeden konuşmacı ağırlanacağını belirtti. Bu etkinlik için geliştirdikleri e-ticaret platformunda, binlerce Türk ve Afrikalı iş insanının sanal ortamda iş yapma imkanına sahip olduğunu vurgulayan Olpak, “Afrikalı kadın girişimciler ile Afrika’da iş yapan cesur Türk kadın girişimcilerimiz arasında deneyim paylaşımı sağlamak, iş dünyasında kadınların daha fazla yer alması için çözümler üretmek ve iş birliklerimizi artırmak için Türkiye-Afrika Kadın Liderlik Diyalog Platformu’nu da düzenleyeceğiz” dedi.



Kazan-kazan ortaklığı



Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye olarak Afrika ülkeleriyle ekonomik münasebette her zaman ortak çıkar, ortak fayda ve kazan-kazan ilkelerini ön planda tuttuklarını vurguladı. Forumda konuşan Pekcan şunları söyledi:



“Afrika ülkeleriyle ticaretimizi yalnızca bir mal alım-satım ilişkisi olarak görmüyoruz. Gerçekleştirdiğimiz ticareti, kıta genelindeki Türk yatırımlarını ve Türk şirketlerince Afrika’da gerçekleştirilen müteahhitlik projelerini bir bütün olarak ele alarak tüm bunların Afrika’daki dost ve kardeş ülke ekonomilerine olan katkılarını önemsiyoruz. Ticaret ve yatırım ilişkilerimizin Afrika’daki dost ülkelerin ekonomik gelişim ve kalkınma sürecine katkı sağlaması ve ilişkilerimizin sürdürülebilir olması bizim için önceliktir.”