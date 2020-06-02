Büyük oyun! ABD’li dev 1.8 milyar dolara aldı, Türk şirket tarih yazdı

Türkiye’nin ilk unicorn’u (milyar dolarlık girişim) oyundan geldi. Peak, ABD’li oyun devi Zynga’ya 1.8 milyar (12 milyar TL) dolara satıldı. Zynga, 900 milyon dolar nakit, 900 milyon dolar hisse verecek. Anlaşma ile sadece ortaklık yapısı değişen Peak, ekibinde ve yönetiminde hiçbir değişiklik olmadan kendi markasıyla bir Türk şirketi olarak devam edecek. Firma, çalışmalarını da İstanbul’da sürdürecek.

10 yıl önce kurulan ve 100 çalışanı olan Peak, Türkiye tarihinde en az çalışanla, en kısa sürede, en yüksek değere ulaşan firma unvanını da almayı başardı.

Peak’in Kurucusu ve CEO’su Sidar Şahin yaptığı açıklamada, “Bugün geldiğimiz nokta tüm Türkiye için gurur verici ve bu daha yolun başı. Zynga ile devam edeceğimiz bu yolculukta, birlikte daha güçlenerek büyüyecek olmak hepimizi geleceğe dair heyecanlandırıyor. Türkiye’den büyüyen, ilerleyen ve gelişmeye devam eden bir ekip olmayı sürdüreceğiz” dedi.

En değerli şirket

Şahin, bu anlaşmanın en önemli yanının imkansızın başarılabileceğini ortaya koyması olduğunu vurgulayarak, “Türkiye’de anne babalar çocuklarına inansınlar istiyorum. Sevdikleri işi sürekli ilerleyerek yaptıkları sürece başarabileceklerine inansınlar. Çocuklar da gençler de kendilerinin başarabileceklerine inansınlar. Çünkü her şey inanmakla başlar” değerlendirmesini yaptı.

Peak Strateji Direktörü Ömer İnönü de 10 yıl içinde global mobil oyun sektörünün devlerinden birini Türkiye’den çıkardıklarını dile getirerek, şunları söyledi:

“Bu gerçekten gurur verici. Büyümemizi, ilerlememizi ve yarattığımız etkiyi daha da artırmak adına, stratejik bir ortak ile güç birliği yapmak için en doğru zamanı bekledik. Bize olan yaklaşımları ve güvenleri ile gerçekten uzun bir yolculuğa çıkabileceğimize inandığımız Zynga’nın bu stratejik birliktelik için en doğru şirket olduğuna inanıyoruz. Ülkemiz için büyük önem taşıyan bu imza, Peak’i Türkiye tarihinin en değerli şirketleri arasına yerleştiriyor.” İnönü, çalışanlara jest yapacaklarını da söyledi.

‘Beraber büyüyeceğiz’

Zynga CEO’su Frank Gibeau ise Peak’e ‘aramıza hoş geldin’ demekten gurur duyduklarını dile getirerek, “Peak dünyanın en iyi puzzle oyunu geliştiricilerinden biri. Böylesine yaratıcı ve tutkulu bir takımla yeteneklerimizi daha da ileri taşıyacak olmak bizi heyecanlandırıyor. Toon Blast ve Toy Blast’ın katılımıyla listelerde üst sıralarda yer alan oyun sayımızı sekize çıkarırken, küresel kullanıcı sayımızı çarpıcı bir şekilde artırıyor ve yeni projelere hazırlanıyoruz. Peak ve Zynga birlikte daha da hızlı büyüyecek” dedi.

‘Tebrikler arkadaşlar’

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da Twitter paylaşımıyla Peak’i kutladı. Albayrak, “Girişim ekosistemimiz güzel bir haberle parlıyor. Türk oyun şirketimiz Peak, 1.8 milyar dolar değerlemeyle Zynga tarafından satın alınarak Türk ekonomi tarihinin en büyük şirket satışlarından biri oldu. Tebrikler arkadaşlar!” dedi.

Varank: İlk unicorn

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da attığı tweet’le Peak’i kutladı. Varank, “İlk Türk unicorn yani Turcorn hayırlı olsun. Türkiye’deki girişimcilik ekosistemi açısından çok önemli bir gelişme” dedi.

Milyar dolarlık bulmaca

Toy Blast 2015’te, Toon Blast 2017’de geliştirildi. Bulmaca oyunu olan Toy Blast, dünyanın bu alandaki en popüler oyunu haline geldi. 200 milyon kişi indirdi. Aynı renkteki küpleri eşleştirip patlatılarak oynanan oyunda, 3.500 bulmaca var. Pek çok dil seçeneği bulunuyor. Toon Blast ise yine bir küp patlatma oyunu. Kedi Cooper, Kurt Wally, Ayı Bruno karakterleri var. Pek çok seviyesi bulunan oyun kendi alanına farklı bir bakış getirdi.

100 kişilik genç ekip

Peak, 10 yıl önce kurulan genç bir firma. Mühendislik, sanat, tasarım, işletme ve sosyal bilimler dallarında Türkiye’nin 35 farklı üniversitesinde eğitim görmüş 100 kişilik bir ekipten oluşuyor. Bu ekip, 29 yaş ortalamasıyla Türkiye’nin en genç ekiplerinden biri. 10 yıldır İstanbul’da çalışıyor ve dünyanın en büyük oyunlarını yine İstanbul’daki ofislerinden geliştirip büyütüyorlar. Var olan oyunları Amerika ve Japonya gibi pazarlarda hızla büyütmeye devam edecekler.