Çanakkale zaferi gökyüzüne çıktı

Sembollerin köprüsü olarak nitelenen 1915 Çanakkale Köprüsü’nde on kule bloklarının yerleştirilmesi ile ayaklar tamamlandı. Kuleler 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin tarihini sembolize edecek şekilde, törenle 318 metreye yükseldi. Törene video konferansla katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çanakkale Boğazı’na köprü inşaatının asırların hayali olduğunu vurguladı. Bu işlemle 4 kulenin de tüm bloklarının tamamlandığına ve köprünün inşasındaki önemli bir aşamanın geride bırakıldığına değinen Erdoğan, projenin en başından bugünkü seviyesine kadar tüm safhalarında emeği geçen bakanlar ve yüklenici firma yetkililerini tebrik etti. Erdoğan ayrıca, geçmiş Ulaştırma Bakanları Binali Yıldırım, Ahmet Arslan ve Cahit Turhan’ı da kutlayarak, teşekkür etti.

En kritik geçiş

Köprünün, Marmara Denizi’ni her iki taraftan kuşatan büyük otoyol ağının en kritik geçiş noktası olduğuna işaret eden Erdoğan, şöyle devam etti:

“Esasen Çanakkale Boğazı’na köprü inşaatı, asırların hayalidir. Ülkemizde pek çok hayal gibi bunu da gerçeğe dönüştürmek, hamdolsun bize nasip oldu. Köprünün 2023 metrelik orta açıklığı, 2023 hedeflerimizin de ifadesidir. Bu rastgele konulmuş bir hedef değildir. Kendi alanında ‘dünyanın en uzunu’ unvanına sahip bu köprü, asırlar boyunca 1915 Çanakkale Zaferimizin sembolü olarak Boğaz’ı süsleyecektir. Feribotla 1,5 saat süren Boğaz yolculuğunu köprüyle 6 dakikada tamamlayacak her vatandaşımızın, bu eseri ülkemize kazandıranları şükranla Çanakkale’de destan yazan ecdadı da rahmetle yad edeceğine inanıyorum.”

Tasarruf olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, köprü sayesinde elde edilecek vakit ve yakıt tasarrufunun da ülkenin kazanç hanesine yazılacağını bildirdi. Yaygın ve hızlı ulaşım altyapısının, bir ülkenin kalkınmasının, gelişmesinin, büyümesinin temel şartı olduğunu belirten Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu anlayışla yürüttüğümüz çalışmalarla bugüne kadar 18 bin kilometreyi aşkın bölünmüş yol inşa ederek, toplam bölünmüş yol uzunluğunu 27 bin kilometrenin üzerine çıkardık. Otoyol uzunluğunda 3 bin 100 kilometreye, ülkemizde daha önce olmayan hızlı tren hatlarında ise 1213 metreye ulaştık. Hava yolu ulaşımını herkesin erişebileceği seviyeye getirirken, bu seviyeye gelmede de hedefimiz hep şu oldu: Hava yolu halkın yolu... 30 yeni havalimanı yaparak, ülkemizin dört bir yanında 56 havalimanını milletin hizmetine sunduk. Devam eden pek çok kara yolu, demir yolu, hava yolu ve deniz yolu projemiz var. Bunlar da tamamlandığında Türkiye, kendi ihtiyaçlarını karşılamanın ötesinde, ulaşımda bölgesel merkez konumuna gelecektir.”

Törende Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile proje ortaklarını temsilen Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, Limak Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, Yapı Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Başar Arıoğlu ve Yapı Merkezi Genel Müdürü Sami Özge Arıoğlu hazır bulundu.

Sembollerin köprüsü

1915 Çanakkale Köprüsü ile Asya ve Avrupa denizin üstünden dördüncü kez, toplamda ise altıncı kez birleştirilmiş olacak.

Tamamlandığında 2023 metre orta açıklığı ile dünyanın en uzun orta açıklıklı asma köprüsü olacak olan 1915 Çanakkale Köprüsü, 334 metrelik tepe noktası yüksekliği ile de dünyanın en yüksek kuleli asma köprüsü unvanına sahip olacak.

Köprünün ayakları arasındaki 2023 metrelik orta açıklık, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. Kuruluş Yılı’nı sembolize edecek.

Deniz seviyesinden itibaren 318 metre kule yüksekliği ise Türk milletinin bağımsızlığını kazanmasındaki en önemli tarihlerden biri olan 18 Mart Çanakkale Zaferi’ni sembolize edecek.

1915 Çanakkale Köprüsü’nün toplam uzunluğu 2023 metre orta açıklık, 770’er metre yan açıklıklar ile 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleriyle beraber 4608 metre olacak.

Köprünün kule bağlantıları ve unsurları, Türk bayrağının renkleri olan kırmızı ve beyaza boyanacak. Her iki yakada 333’er metre yüksekliğindeki kulelerin üst kısmı da Seyit Onbaşı’nın Çanakkale Savaşlarında namluya sürdüğü top mermisini temsil edecek şekilde yapılacak.

Gelişmeyi hızlandıracak

1915 Çanakkale Köprüsü’nü inşa eden ÇOK A.Ş. Yönetim Kurulu adına söz alan Yapı Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Başar Arıoğlu, projenin sadece Türkiye’de değil uluslararası alanda da takdir topladığına ve henüz tamamlanmadan pek çok ödül kazandığına dikkat çekti. Projenin faydalarını özetleyen Arıoğlu şu bilgileri verdi:

“1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu Projesi, Avrupa ile Türkiye’nin batı ve güney bölgeleri arasında doğrudan bağlantı olacak ve bu bölgelerde gelişmeyi hızlandıracak. ‘Bir Kuşak Bir Yol Projesi’ kapsamında, Türkiye’nin öncülük ettiği ‘Orta Koridor’ girişiminin bir parçası olarak, Pekin’den Londra’ya kesintisiz bir ticaret yolu oluşturma hedefine doğrudan katkı sunacak. Trakya ve Batı Anadolu’daki sanayi, ticaret ve hizmet sektörleri ivme kazanacak. Projenin sunacağı daha hızlı ve daha düşük maliyetli yük taşımacılığı avantajı bu bölgelerin sadece ekonomik faaliyetlerini değil, sosyal bağlarını da güçlendirecek.”

Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, Türkiye’nin her köşesindeki projelerde devletin varlığını hissettiklerini, ileride çok daha büyük bir Türkiye görmek adına projelerin önemli olduğunu kaydetti. Limak Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir de salgın sürecinde çalışanların büyük fedakarlık gösterdiğine işaret ederek, “Kredi bulma konusunda sıkıntı yaşamadık. Dünyanın her yerinden 25 ülkeden kredi sağladık” dedi.

Sosyal mesafeyle 24 saat vardiya

Proje kapsamında, 649’u mühendis 5 bine yakın personel ve 895 iş makinesi her iki yakada 24 saat vardiya esasıyla çalışıyor. Otoyol ve köprü inşaatında normal şartlarda 7 bin 500 civarında personel çalışırken, Kovid-19 sürecinde yaklaşık yüzde 30’luk bir azalışla 4570’e düştü. Şantiyede çok sıkı önlemler alındı. Şantiyeden ayrılmak isteyenlere izin verildi ama içeriye girişler 14 gün karantinada kalma koşuluna bağlandı. 3 hafta şantiyede görev yapan mühendisler 1 haftalık izne ayrıldıklarında, dönüşte de yüklenici firmaların kiraladığı otelde 14 gün karantinada kaldıktan sonra şantiyeye girdi. Yatakhaneler 2 kişiliğe çevrildi. Yemekhane düzenleri tamamen değiştirildi. Hindistan, Avustralya, Kore gibi 15 farklı ülkeden çalışanların da bulunduğu şantiyede hem Türk hem Kore yemekleri çıkarılıyor.

Yol kısalacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) tarafından Yap-İşlet-Devret (YİD) modeliyle ihale edilen 1915 Çanakkale Köprüsü’nün inşaat çalışmaları Daelim, Limak, SK&EC ve Yapı Merkezi ortaklığı tarafından yürütülüyor.

Törende Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu 1915 Çanakkale Köprüsü inşaat sahasından canlı bağlantı ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’a proje hakkında bilgi verdi.

Karaismailoğlu, “Avrupa ve Trakya üzerinden, Ege ve İç Anadolu’nun batısına, Adana-Konya aksı ve Batı Akdeniz bölgelerine yönelecek karayolu trafiği için İstanbul Boğazı geçişine yeni bir alternatif olacak. 101 kilometre olacak otoyolumuz ile mevcut devlet yolu, yaklaşık 40 kilometre kısalacak. Zaman ve yakıttan yapılacak tasarruf yıllık 567 milyon lira olacak” dedi.