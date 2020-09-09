Çanakkale’de iki yaka halatla birleşiyor

Bu kapsamda, 1915 Çanakkale Köprüsü inşaat faaliyetlerinin sağlıklı olarak yürütülmesine olanak sağlamak amacıyla boğaz dün 05.00 ile 17.00 saatleri arasında çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı. Çalışma ile her iki yaka ilk kez bir halatla birleştirilmiş olacak.

‘Çanakkale Boğazı’nın gerdanlığı’ olarak nitelendirilen köprüde, her iki yakada suyun içindeki blokların üst üste yerleştirilmesiyle hazırlanan ve Türk bayrağını simgeleyen kırmızı beyaz renklere sahip ayakların tamamlanmasıyla diğer çalışmalara ağırlık verildi.



Çalışmalar sürüyor



Köprünün Lapseki bölgesindeki çalışmalarda ise otoyol bağlantıları, köprü ve menfez gibi bağlantı ara elemanlarının inşası devam ediyor. İstanbul ve Balıkesir’e bağlanacak yollarda kullanılacak gişeler, ara yollarla kavşak bağlantılarının yapılması için de çalışmalar sürdürülüyor. Lapseki şantiyesinde, itme sürme yöntemi ile yapım çalışmaları devam eden Asya yaklaşım viyadüğünün sağ ve sol tabliyelerinin yapımına da devam ediliyor. Tabliyeler Lapseki’nin içinden geçen Çanakkale-Bursa kara yoluna kadar ulaştı.