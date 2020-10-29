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    HaberlerEkonomi Haberleri Canlı yayında duyurdu! Altını olanlar kasım ayında...
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    29.10.2020 - 15:34 | | Mahmut Ekinci

    Canlı yayında duyurdu! Altını olanlar kasım ayında...

    Stratejist Cüneyt Paksoy, "Kasımın ilk iki haftası çok önemli. Altın yatırımı olanlar ekstra konsantre olsun." dedi.

    Stratejist Cüneyt Paksoy, piyasalarda görülen pandemi etkisini ve yaklaşan ABD başkanlık seçimlerinin etkilerini yorumladı.

    Ons altın fiyatı ile ilgili de konuşan Cüneyt Paksoy, "Kasımın ilk iki haftası çok önemli. Altın yatırımı olanlar ekstra konsantre olsun." dedi.

    Paksoy yayının son bölümünde ise petrol fiyatlarını değerlendirdi.

    Provokasyona 29 Ekim'de cevap verildiYunanistan'ın Türkiye'ye en yakın kara parçası olan Meis Adası'na, dün sabah Kaş'tan da çıplak gözle görülebilecek şekilde ülke bayrağı asıldı. Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, Cumhuriyet Bayramı'nın 97'nci yıl dönümü kutlamaları öncesi Meis Limanağzı'na dikilen dev Yunan bayrağının provokasyon amaçlı olduğunu söyledi. Yunanistan'ın provokatif eylemine bugün 60 tekne ile cevap verildi.
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