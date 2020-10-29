Canlı yayında duyurdu! Altını olanlar kasım ayında...

Stratejist Cüneyt Paksoy, piyasalarda görülen pandemi etkisini ve yaklaşan ABD başkanlık seçimlerinin etkilerini yorumladı.

Ons altın fiyatı ile ilgili de konuşan Cüneyt Paksoy, "Kasımın ilk iki haftası çok önemli. Altın yatırımı olanlar ekstra konsantre olsun." dedi.

Paksoy yayının son bölümünde ise petrol fiyatlarını değerlendirdi.