Cari dengede ‘YEP’ hedefiyle iyileşme

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan 2021 - 2023 dönemine ilişkin YEP’te cari işlemler dengesinin GSYH’ye oranının 2021 ve 2022’de sırasıyla yüzde 1.9 ve yüzde 0.7 açık vereceği, YEP dönemi sonunda ise sınırlı fazlaya döneceği tahmin ediliyor. Açıklanan programla cari işlemler dengesinde belirlenen hedeflere ulaşmak için çeşitli politika ve tedbirler hayata geçirilecek.

E-ihracata teşvik

AA’nın haberine göre bu kapsamda, ihracatta destek uygulamaları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle küresel ekonomik koşullarda ortaya çıkan yeni normal anlayışıyla uyumlu hale getirilerek güncellenecek, dış pazarlarda gelişen ve değişen talep doğrultusunda yeni ve etkili destek mekanizmaları uygulamaya konulacak.

İhtiyaç sahibi büyük firmalarca talep edilen Ar-Ge ve yenilik tabanlı çözüm önerilerinin aynı firmaların eş finansmanı ile KOBİ’ler tarafından karşılanması sağlanacak. Siparişe Dayalı Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı ile daha fazla Ar-Ge ürünü daha hızlı ve etkin bir şekilde ticarileştirilecek.

İhracat artışı ve küresel ölçekte ürün geliştirmenin önemli unsurlarından olan test ve sertifikasyon altyapısı güçlendirilecek. Üreticilerin test, belgelendirme ve sertifikasyon hizmetlerini ağırlıklı olarak yurt içinden almaları sağlanacak.

E-ihracat yoluyla Türkiye ekonomisinin uluslararası rekabetçiliğinin artırılması, yeni ihracat alanlarının oluşturulması, istihdam imkanlarının artırılması ve dijitalleşmenin getirdiği yeni fırsatlarla beraber bu alanda oluşacak yeni pazarlarda ülke payının yükseltilmesi amacıyla bireysel e-ihracatçılara yeni vergi teşviki getirilecek. Bu alanda girişimde bulunacaklara eğitim ve sertifika verilecek.