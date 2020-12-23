MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerEkonomi Haberleri Çeltik ve pirinçte gümrük vergisi düşürüldü
ABONE OL
23.12.2020 - 09:58 | | AA

Çeltik ve pirinçte gümrük vergisi düşürüldü

Çeltik ve pirinçte uygulanan gümrük vergisi oranları, 30 Nisan 2021'e kadar sırasıyla yüzde 5 ve yüzde 15'e indirildi.

Çeltik ve pirinçte gümrük vergisi düşürüldü

İthalat Rejimi Kararına Ek Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle temel gıdalarda arz güvenliği ve fiyat istikrarı sağlanmasını teminen bazı ürünlerin gümrük vergilerinde düzenlemeye gidildi.

Buna göre, Ticaret Bakanlığınca, çeltik ve pirinçte halihazırda yüzde 34 ve yüzde 45 olan gümrük vergileri 30 Nisan 2021 tarihine kadar sırasıyla yüzde 5 ve yüzde 15 olarak uygulanacak.

Canlı yayındaki ihbar ekipleri alarma geçirdiTrabzon’da, uydu aracılığıyla ulusal yayın yapılan televizyon kanalında canlı yayınlanan ‘Müzik Pınarı’ adlı programda, sunucu ve konuğu kadın sanatçı, tanıtmak istedikleri Kadın Destek Uygulaması'ndan (KADES) yardım isteyince polis harekete geçti. Stüdyoya 3 dakikalık sürede gelen polisler, şaşkınlık yaşadı. Amaçlarının uygulamanın tanıtımını olduğunu söyleyen sunucu ve konuğu, ekiplere teşekkür etti.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Beyoğlu'nda temele düşen inşaat işçisi kurtarıldı

Beyoğlu'nda temele düşen inşaat işçisi kurtarıldı

Borcu olan herkesi ilgilendiriyor! Son 7 gün...

Borcu olan herkesi ilgilendiriyor! Son 7 gün...

4 günlük bebek koronavirüs kaptı!

4 günlük bebek koronavirüs kaptı!

Beyoğlu'nda temele düşen inşaat işçisi kurtarıldı

Beyoğlu'nda temele düşen inşaat işçisi kurtarıldı

Sıradaki Haber