23.12.2020 - 09:58 | | AA
Çeltik ve pirinçte gümrük vergisi düşürüldü
Çeltik ve pirinçte uygulanan gümrük vergisi oranları, 30 Nisan 2021'e kadar sırasıyla yüzde 5 ve yüzde 15'e indirildi.
İthalat Rejimi Kararına Ek Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle temel gıdalarda arz güvenliği ve fiyat istikrarı sağlanmasını teminen bazı ürünlerin gümrük vergilerinde düzenlemeye gidildi.
Buna göre, Ticaret Bakanlığınca, çeltik ve pirinçte halihazırda yüzde 34 ve yüzde 45 olan gümrük vergileri 30 Nisan 2021 tarihine kadar sırasıyla yüzde 5 ve yüzde 15 olarak uygulanacak.
Canlı yayındaki ihbar ekipleri alarma geçirdiTrabzon’da, uydu aracılığıyla ulusal yayın yapılan televizyon kanalında canlı yayınlanan ‘Müzik Pınarı’ adlı programda, sunucu ve konuğu kadın sanatçı, tanıtmak istedikleri Kadın Destek Uygulaması'ndan (KADES) yardım isteyince polis harekete geçti. Stüdyoya 3 dakikalık sürede gelen polisler, şaşkınlık yaşadı. Amaçlarının uygulamanın tanıtımını olduğunu söyleyen sunucu ve konuğu, ekiplere teşekkür etti.