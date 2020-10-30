Cep telefonunu POS’a çevirdi

Yeni uygulamada aidat, kullanım bedeli gibi ücretler bulunmazken, işlemler kart sahibinin cep telefonuna gelen SMS ile uzaktan ödeme yöntemiyle tamamlanıyor.



Şekerbank KOBİ, Perakende ve Tarım Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Tuğbay Kumoğlu, “İşletmelerimize diledikleri zaman diledikleri yerde banka veya kredi kartı ile cep telefonlarından temassız tahsilat yapma imkanı sağladık. Uygulama POS cihaz maliyetini de ortadan kaldırıyor” ifadelerini kullandı.