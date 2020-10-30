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    HaberlerEkonomi Haberleri Cep telefonunu POS’a çevirdi
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    30.10.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Cep telefonunu POS’a çevirdi

    Şekerbank, cep telefonları ile uzaktan ve temassız ödeme alınmasını sağlayan teknoloji ürünü CEPOS’u esnaf ve işletmelerin hizmetine sundu.

    Cep telefonunu POS’a çevirdi

    Yeni uygulamada aidat, kullanım bedeli gibi ücretler bulunmazken, işlemler kart sahibinin cep telefonuna gelen SMS ile uzaktan ödeme yöntemiyle tamamlanıyor.

    Şekerbank KOBİ, Perakende ve Tarım Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Tuğbay Kumoğlu, “İşletmelerimize diledikleri zaman diledikleri yerde banka veya kredi kartı ile cep telefonlarından temassız tahsilat yapma imkanı sağladık. Uygulama POS cihaz maliyetini de ortadan kaldırıyor” ifadelerini kullandı.

    Maske uyarısı yapan sağlık çalışanını darp eden kişi gözaltına alındıKahramanmaraş'ta maske takma uyarısında bulunan filyasyon ekibinde görevli diş hekimini darbettiği öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.
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