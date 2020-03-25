Cep’te corona harekatı

CİDDİ ÖNLEMLER VAR

Turkcell corona virüs salgını nedeniyle ciddi önlemler aldığın duyurdu. Öğrenciler için yeni paketlerini açıklarken, sağlık çalışanları için de hazırlığını yapıyor. Evden çalışmaya geçerken, dijital servislerinin kullanımını da artırıyor.

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, dünyanın en güçlü altyapılarından birisini bugünler için kurduklarını belirterek, “Evde eğitimi, evde iş hayatını kesintisiz devam ettirecek teknolojimiz devrede. Ekosistemi destekliyoruz. Bu sayede gönül rahatlığıyla ‘Evde hayat var’ diyebiliyoruz. Evde hayatı devam ettirmek adına çok ciddi tedbirler aldık” dedi.

Evde hayat var

Erkan, evde hayatı kolaylaştırmak adına aldıkları önlemleri şöyle sıraladı:

“EBA’dan yararlanacak öğretmen ve öğrenciler için aylık internet kotasını ikiye katlayarak 6 GB’a çıkardık. TV+ platformumuzu EBA kanalları için hazırladık. 1600’den fazla kurumsal müşteriye veri merkezini uzaktan yönetme imkanı sunuyoruz. 13 Mart’tan beri 5 bin kişiyi aşan, ekosistemimizle 8 bin çalışanımızla Türkiye’nin en geniş katılımlı evden mobil çalışmasını da gerçekleştiriyoruz.

AVM’lerdeki Turkcell mağazalarımızı kapattık. Diğer mağazalarımız pazartesi-cumartesi günleri saat 12.00-18.00 arasında hizmet vermeye devam ediyor. Müşterilerimizin telefonlarındaki şebeke yazısını ‘EvdeHayatVar’ yaptık.

Sağlık çalışanlarımıza 5GB ve 500 dakika konuşma paketi tanımlayacağız. Konsolosluk aramalarını ücretsiz yaptık. BİP üzerinden 10 kişiye kadar görüntülü konferans imkanı veriyoruz.”

SAĞLIK ÇALIŞANINA ÖZEL

Vodafone, corona virüs salgınıyla mücadele için çalışmalarını sürdürüyor.

Öğrenci ve öğretmenlere hediye internet paketi verirken, bu kez kamu sağlık çalışanları için harekete geçti. Bu kapsamda, Sağlık Bakanlığı tarafından bildirilecek listede yer alan kamu sağlık sektöründe görevli Vodafone’luların hatlarına mevcut paketlerine ek ücretsiz 5 GB internet ve 500 dakika konuşma tanımlanacak.

Vodafone Türkiye CEO’su Colman Deegan, ”Toplum olarak birlik ve beraberlik ruhuyla hareket etmemiz gereken bir dönemdeyiz. Sorumluluğumuzun bilincindeyiz ve bunun için gece gündüz çalışıyoruz” diye konuştu.

100 BİN YENİ İNTERNET

Türk Telekom, geçen hafta öğrenci ve öğretmenlere yönelik internet paketini duyurdu. Bu kez ise sağlık çalışanları için hazırlık yapıyor. Eba eğitimleri de Türk Telekom altyapısı üzerinden sağlanıyor.

Online basın toplantısı düzenleyen Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, evlerden internet talebinde ciddi artış yaşandığını ve internet trafiklerinde yüzde 30’luk artış görüldüğünü belirterek, “Evde yeni sabit internet kurulum talebi de yüzde 50’den fazla arttı. Normalde günde 4-5 bin bağlantı yaparken bu rakam 10 günde 100 bine çıktı” dedi.

Eba çok iyi gidiyor

MEB’in uzaktan eğitim projeleri Eba ve Zoom’un altyapıları üzerinden sağlandığını anımsatan Önal, “Ciddi trafik geldi. Şu ana kadar bir sıkıntı yaşamadık. Eğitim şu anda gayet iyi gidiyor. Eba’ya ilk gün herkes saat 09:00’da girmeye çalıştı ancak bugün stabil trafik var. Eba’da hız 28 GHz’e kadar çıktı. Zoom denilen platformda ise 15 GHz’e kadar hızımız var” bilgisini verdi.

Ümit Önal, internet faturalarının alınmaması borçların ötelenmesiyle ilgili bir soruyu da, “Hükümet yetkilileri ve operatörler sürekli iletişim halindeyiz. Kimsenin taşın altına elini koyma tereddüdü yok. Böyle bir talep de almış değiliz” yanıtını verdi. Ümit Önal, sağlık çalışanlarına da mobilde 5 GB internet ve 500 dakika ses tanımlayacaklarını da açıkladı.

32 bin çalışanları olduğunu da aktaran Önal, “Bunların 16 bini sahada. Çalışanların sağlığı için önlemler aldık. Maske, eldiven takılıyor. Genel müdürlük ve çağrı merkezi çalışanlarımızın çoğu da evden çalışmaya geçti” diye konuştu.