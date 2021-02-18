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18.02.2021 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

Çevre dostu evlerin ‘yeşil kredi’si hazır

Fransız Kalkınma Ajansı (AFD) ile 200 milyon Euro’luk ‘Yeşil Konut Kredisi’ anlaşmasını imzalayan VakıfBank, bu kapsamda çevre dostu evlere yönelik, ‘Yeşil Konut Kredisi’ kampanyası başlatacak.

Çevre dostu evlerin ‘yeşil kredi’si hazır

VakıfBank Genel Müdür Yardımcısı M. Lütfü Çelebi, kredinin kentsel yerleşim olan il ve ilçelerde A ve B enerji standardına uygun konutlar için geçerli olduğunu, yapımı devam eden konutların ilgili enerji kimlik belgesine sahip olması halinde kampanyaya dahil edileceğini belirtti.

A enerji seviyesi konutlar için piyasa faiz oranlarının altında, 2.7 milyon TL’ye kadar 120 ay vade ve yüzde 1.25 faiz oranı uygulanacağını kaydeden Çelebi, “Müşterilerimize daha düşük peşinat ile kredi kullanımı imkânı sağlayacağız. Enerji Kimlik Belgesi A sınıfı olan gayrimenkuller için ekspertiz değerinin yüzde 90’ına finansman sağlanacak. Kampanya kapsamında 10 bin TL’den başlayarak 2 milyon 700 bin TL’ye kadar kredi kullanım imkânı olacak. Vadeler ise 36 ile 120 ay arasında değişecek” diye konuştu.

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