Çevre ve altyapıya AB’yle 1 milyar euro

Kurum, AA’ya yaptığı açıklamada, tamamlanan AB IPA programı kapsamında 25 şehirde 30 çevre altyapı projesini hayata geçirdiklerini, IPA-2 programı kapsamında ise 18 çevre altyapı projesi ve 15 teknik destek projesini daha hayata geçireceklerini ifade etti. “Böylece toplam yatırım tutarı 1 milyar euro’yu aşan 48 çevre projemiz ile 12 milyon vatandaşımızın içme suyu temini, atık su arıtma ve katı atık bertarafı gibi çevre ve altyapı hizmetleri eksiksiz sağlanmış olacak” diyen Kurum, şehirlerin altyapısının güçlendirilmesi, çevre yatırımlarının artırılması için yurt içi ve yurt dışı kaynaklarını etkin şekilde kullandıklarını anlattı.

Bakanlık, AB IPA programı kapsamında hayata geçirdiği IPA - 1 sürecini ise tamamladı. 2007 - 2013 programlama yıllarını kapsayan ve uygulaması 2017 sonu itibarıyla tamamlanan IPA-1 dönemi için bakanlık, yaklaşık 600 milyonu AB hibesi olmak üzere 704 milyon euro tutarında yatırım yaptı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 25 farklı kentte içme suyu, atıksu ve katı atık yönetimi alanında toplam 30 çevre altyapı yatırım projesini hayata geçirdi. Bu projelerden yaklaşık 9 milyon vatandaş faydalanıyor.



2014 - 2020 programlama yıllarını kapsayan ve uygulaması 2026 yılı sonu itibarıyla tamamlanacak olan IPA - 2 dönemi için de çalışma başlatıldı. IPA - 2 dönemi kapsamında yapılacak yatırımın değeri ise 335 milyon euro olacak.



