Çeyrek altın ne kadar 9 Ağustos? Canlı altın fiyatları listesi için TIKLA!
Çeyrek altın fiyatı vatandaşların araştırdığı konular arasında bulunuyor. 9 Ağustos 2020 tarihinde tam altın Alış Fiyatı 3.247,84 TL iken 22 ayar bilezik alış fiyatı:448,79 TL oldu. Hafta içi yaşanan yukarı doğru hareketlilik sonrasında altın fiyatları son gelişmeleri merak ediliyor. Peki 9 Ağustos çeyrek altın fiyatı ne kadar?
Altın fiyatlarında yaşanan hareketlilik gündemde yer alıyor. Hafta içi altın fiyatları rekor bir seviyeye ulaştı. Altın fiyatlarında yaşanan yükseliş sonrasında bir düşüş yaşanmaya başlandı. Çeyrek altın alış-satış fiyatları merak ediliyor. İşte 9 ağustos çeyrek altın fiyatlarındaki son durum...
ALTIN FİYATLARI- 9 AĞUSTOS 2020
Çeyrek Altın Alış Fiyatı: 787,36 TL
Çeyrek Altın Satış Fiyatı: 805,73 TL
Cumhuriyet Altını Alış fiyatı:3.267,00
Cumhuriyet Altını Satış fiyatı:3.316,00
Tam Altın Alış Fiyatı: 3.247,84 TL
Tam Altın Satış Fiyatı: 3.331,34 TL
Yarım Altın Alış Fiyatı: 1.569,79 TL
Yarım Altın Satış Fiyatı: 1.611,46 TL
Gram Altın Alış Fiyatı:476,90 TL
Gram Altın Satış Fiyatı:477,15 TL
Bilezik 22 Ayar Alış fiyatı:448,79
Bilezik 22 Ayar Satış fiyatı: 449,44
Altın ONS Alış fiyatı: 2.035 TL
Altın ONS Satış fiyatı:2.036 TL
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