Cezaevlerinde e-görüş başlıyor

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, bu proje ile artık hükümlülerin, eş, çocuk, aile ve yakınlarıyla irtibatlarını sağlayabileceklerini belirterek, “Görüntülü görüşme imkanı hükümlü yakınları açısından da çok faydalı olacak. Böylece seyahat etmek, masraf yapmak zorunda kalmayacaklar. Çocukların cezaevinin o ortamına girip örselenmesini önleyecek şekilde görüntülü görüşme yapılması da önemli. Salgın süreci de projenin ne kadar anlamlı olduğunu ortaya koymuştur” dedi.



Elektronik sayım



Gül, görüntülü görüşmenin yanı sıra elektronik sayım, sağlık hizmetlerine erişim, dilekçe hakkının kullanılması, kitaplara erişim, kantin siparişi ve ödemeleri gibi çok önemli hizmetlerin de projede yer aldığını ifade etti. Hükümlülerin sisteme parmak iziyle gireceğini ve tüm taleplerini ilgili yere ulaştıracağını kaydeden Gül, projenin personele de önemli katkı sağlayacağını, personelin artık diğer alanlardaki faaliyetlere daha fazla zaman ayırabileceğini kaydetti.



Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Yılmaz Çiftçi de, proje ile tutuklu ve hükümlülerin odalarına yerleştirilecek cihazlarla görüntülü görüş yapılmasının sağlanacağını belirtti. Çiftçi, bunun yanı sıra e-doktor, e-kütüphane, on-line kantin alışverişi, parmak izi ile hızlı sayım gibi uygulamaların hayata geçirileceğini, sistem üzerinden kantin siparişi verip ödemelerin bu yolla yapılacağını, bakanlık iletişim uygulamasıyla dilekçe ve e-posta gönderilmesinin sağlanacağını anlattı.



Kapsamlı proje



Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, projenin ceza infaz kurumlarına yönelik dünyadaki en geniş kapsamlı akıllı iletişim teknolojileri çalışmalarından biri olduğunu söyledi. Amaçlarının ceza infaz kurumlarındaki verimliliği artırmak olduğunu belirten Önal, “e-Görüş’ü, İnnova bünyesinde geliştirdiğimiz akıllı multimedya sistemleri ile hayata geçiriyoruz. ‘Turna’ ismini verdiğimiz yeni ürünümüz aracılığıyla geliştirilen proje sayesinde, çeşitli sebeplerden dolayı ziyarete gidemeyen hükümlü yakınları, annesini ve babasını göremeyen çocuklar da yakınları ile görüntülü görüşme imkânına kavuşuyor” dedi.