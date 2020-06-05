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    HaberlerEkonomi Haberleri Çiftçiye 400 milyon TL destek
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    05.06.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Çiftçiye 400 milyon TL destek

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde çiftçilere, hububat üretimi ve pancar küspesi için toplam 400 milyon lirayı aşan avans desteği verdiklerini bildirdi.

    Çiftçiye 400 milyon TL destek

    Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Pandemi sürecinde de çiftçilerimizin yanındaydık. Hububat üretimi ve pancar küspesi için toplam 400 milyon lirayı aşan avans desteğinde bulunduk. Çiftçilerimizden ilk hasadı TÜRKŞEKER almaya başladı” ifadelerini kullandı.
    Öte yandan Albayrak’ın paylaşımında yer alan infografikte, 1.5 milyon dekar sözleşmeli ekili alanda 300 bin ton ürün için sözleşme yapıldığı, 32 bin 900 ton ilk hasat üretimi elde edildiği bilgisi paylaşıldı.


    Dalaman Havalimanı'nda uçuşlar başladıYeni tip corona virüs (Covid-19) salgını kapsamında geçilen normalleşme sürecinde, Dalaman Havalimanı'nda uçuşlar başladı. Havalimanına inen ilk uçak, Pegasus Hava Yolları'na ait İstanbul-Dalaman seferi oldu.
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