Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! 6 Şubat Sayısal Loto'da kazandıran numaralar...
Çılgın Sayısal Loto'da Alp Kırşan sunumuyla canlı yayın çekilişi yapıldı. TV8 ekranından canlı olarak yayınlanan Çılgın Sayısal Loto çekilişi tarihin en yüksek ikramiye tutarına ulaştı. Çılgın Sayısal Loto sonuçlarını haberimizde derledik. Bu akşamın şanslı numaraları 24 - 32 - 33 - 34 - 45 - 61 Joker: 81 oldu.
Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden Çılgın Sayısal Loto'da çekiliş akşamı gerçekleşti.
6 ŞUBAT ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
Haftanın üç günü; Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi akşamları çekilişi gerçekleşen Çılgın Sayısal Loto'da rekor ikramiye için çekiliş bu akşam 20.45'te TV8'de yayınlandı. Çılgın Sayısal Loto çekilişi Alp Kırşan'ın sunumu ile gerçekleşti. Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçlarına www.millipiyangoonline.com adresinden ulaşabileceksiniz.
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ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?
Çılgın Sayısal Loto'yu bayilerin yanı sıra www.millipiyangoonline ve Milli Piyango uygulaması üzerinden online olarak oynayabiliyorsunuz. Çılgın Sayısal Loto'da her kolon için 90 sayı arasından 6 tanesini işaretlemeniz gerekiyor.
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