Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları belli oldu! 20 Şubat Sayısal Loto sonuçları sayfası

20 Şubat 2021 Cumartesi gününe ait Çılgın Sayısal Loto çekilişi tamamlandı. Kazandıran numaralar belli oldu ve duyuruldu. Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden Çılgın Sayısal Loto'da şanslı numaralar hangileri oldu? Bugün devreden ikramiye 114 Milyon 337 Bin 824 TL oldu. İşte 20 Şubat 2021 Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları...

ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI (20 ŞUBAT 2021)





Haftanın üç günü; Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi akşamları çekilişi gerçekleşen Çılgın Sayısal Loto'da haftanın son çekilişi bu akşam yapıldı. Alp Kırşan'ın sunumu ile saat 20.45'te TV8 ekranından canlı olarak yayınlanan çekilişin sonuçları www.millipiyangoonline.com adresinden yayınlanıyor.

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto bayilerden ve online olarak www.millipiyangoonline.com adresinden oynanabiliyor. 90 sayı arasından 6 sayı seçerek bir kolon dolduruluyor.

ÇILGIN SAYISAL LOTO OYNAMAK İÇİN TIKLAYINIZ