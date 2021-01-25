Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 25 Ocak Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları

Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden Çılgın Sayısal Loto'da çekiliş heyecanı yaşandı. Çılgın Sayısal Loto'da rekora koşan büyük ikramiye 102 milyon 267 bin 990 TL. 25 Ocak 2021 Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonucu kazandıran şanslı numaralar -15-18-61-70-74-90- ve joker:29 oldu.

25 OCAK 2021 ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Haftanın üç günü; Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi akşamı çekilişi gerçekleşen Çılgın Sayısal Loto'da haftanın ilk çekilişi bu akşam yapılacak. Çılgın Sayısal Loto çekilişi saat 21.30'da canlı olarak ekrana gelecek. Çılgın Sayısal Loto çekilişini www.millipiyangoonline.com adresinde MP TV aracılığıyla takip edilecek. Çekiliş sonrası 6, 5+1 ve 5 bilen çıkmadı ve ikramiye yeniden devretti.

ONLİNE ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto yeni dönemde bayilerin yanı sıra www.millipiyangoonline.com adresinde online olarak da oynanabiliyor. Çılgın Sayısal Loto'da her kolon için 90 sayı arasından 6 sayı seçilmesi gerekiyor.

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