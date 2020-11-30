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30.11.2020 - 21:51 |

Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 30 Kasım Sayısal Loto sonuç sayfası

Çılgın Sayısal Loto'da çekiliş heyecanı yaşandı. Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi olmak üzere haftanın üç günü düzenlenen Çılgın Sayısal Loto'da bu akşamki çekiliş saat 21.30'da gerçekleştirildi. Çılgın Sayısal Loto'da devreden büyük ikramiye 85 milyon 34 bin 752 TL. Peki şanslı 6 numara hangileri?

Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 30 Kasım Sayısal Loto sonuç sayfası

30 Kasım Çılgın Sayısal Loto'da çekiliş heyecanı yaşandı. Çılgın Sayısal Loto'da rekora koşan büyük ikramiye 85 milyon 34 bin 751 TL. 30 Kasım Çılgın Sayısal Loto çekilişinde kazandıran şanslı numaralar - 7 - 8 - 22 - 48 - 57 - 87 - joker: -32- oldu.

Bugün olan şansını Çılgın Sayısal Loto'dan kullanmak isteyenler şanslı 6 numarasını seçti. Ardından çekilişin başlaması için geri sayıma geçti. Milli Piyango YouTube kanalı üzerinden izlenilen Çılgın Sayısal Loto çekilişinin canlı yayın linkine haberin devamından ulaşabilirsiniz. Çılgın Sayısal Loto’nun oyun kuralları şöyle:Bir kolonda 90 numara bulunmaktadır. 90 numaradan 6 tanesi işaretlenir. Bir veya birden fazla kolon oynanabilir. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

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ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI 30 KASIM

Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı 30 Kasım Sayısal Loto sonuç sayfası



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