Çılgın Sayısal Loto sonuçları kaçta açıklanacak? 20 Şubat Çılgın Sayısal Loto çekilişinde rekor ikramiye

Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden Çılgın Sayısal Loto'da çekiliş akşamı. Bu akşamki çekilişte büyük ikramiye 113 milyon 91 bin 227 TL.

20 ŞUBAT ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

Haftanın üç günü; Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi akşamları çekilişi gerçekleşen Çılgın Sayısal Loto'da haftanın son çekilişi bu akşam yapılacak. Alp Kırşan'ın sunumu ile saat 20.45'te TV8 ekranından canlı olarak yayınlanacak çekilişin sonuçları www.millipiyangoonline.com adresinden yayınlanacak.

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ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto bayilerden ve online olarak www.millipiyangoonline.com adresinden oynanabiliyor. 90 sayı arasından 6 sayı seçerek bir kolon dolduruluyor.

ÇILGIN SAYISAL LOTO OYNAMAK İÇİN TIKLAYINIZ