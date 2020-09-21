BİST1.111-0.06EURO8.970.19USD7.590.52ALTIN475.180.26
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Çılgın Sayısal Loto sonuçları kaçta açıklanacak? 21 Eylül Çılgın Sayısal Loto'da rekor ikramiye
    ABONE OL
    21.09.2020 - 11:25 |

    Çılgın Sayısal Loto sonuçları kaçta açıklanacak? 21 Eylül Çılgın Sayısal Loto'da rekor ikramiye

    Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları için heyecan dorukta. Son çekilişte 6 bilen çıkmayınca devreden büyük ikramiye 63 milyon TL'ye ulaştı. Yeni dönemde online olarak da oynanabilen Çılgın Sayısal Loto çekilişi bu akşam saat kaçta yapılacak?

    Çılgın Sayısal Loto sonuçları kaçta açıklanacak? 21 Eylül Çılgın Sayısal Loto'da rekor ikramiye

    Sisal Şans ile yeni dönemde katlanarak kazandıran Çılgın Sayısal Loto'da devreden ikramiye büyüyor. Son olarak 19 Eylül'de yapılan Çılgın Sayısal Loto çekilişinde 6 bilen çıkmayınca devreden büyük ikramiye 63 milyon 185 bin 933 TL'ye ulaştı.

    21 EYLÜL ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ KAÇTA?

    Haftanın üç günü çekilişi gerçekleşen Çılgın Sayısal Loto'da haftanın ilk çekilişi bu akşam 21.30'da yapılacak. Çılgın Sayısal Loto çekilişi Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi akşamları gerçekleşiyor. Çekiliş Millipiyangoonline.com'da canlı olarak yayınlanıyor.

    ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

    Çılgın Sayısal Loto online olarak da oynanabiliyor. Bayilerden kupon yapıldığı gibi oyunseverler artık millipiyangoonline.com'dan online olarak da kupon yapabiliyorlar. Çılgın Sayısal Loto oynamak için süre 21.00'e kadar devam ediyor.

    MİLLİ PİYANGO ONLİNE ÇILGIN SAYISAL LOTO OYNAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

     

    Antalya’nın göbeğinde kuzenlerin bitmek bilmeyen kavgasıAntalya’nın göbeğinde kuzen oldukları belirtilen iki gencin yaklaşık yarım saat süren kavgasını kimse ayıramadı. Adeta dinlene dinlene kavga eden ve yanlarındaki genç bir kadın ile çevredekilerin ayırma çabalarına müsaade etmeyen kuzenlerin kavgası polisin gelmesiyle son buldu. Kuzenler sinirleri geçtikten sonra barışarak olay yerinden ayrıldılar.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Mavi dolunay nedir? Mavi dolunay ne zaman olacak 2020?

    Mavi dolunay nedir? Mavi dolunay ne zaman olacak 2020?

    Milyonları ilgilendiriyor! Değişti, o maaşlar...

    Milyonları ilgilendiriyor! Değişti, o maaşlar...

    En sıra dışı ödül töreni! Sahiplerini böyle buldu

    En sıra dışı ödül töreni! Sahiplerini böyle buldu

    CHP'li başkanın görüntülerine tepki yağdı!

    CHP'li başkanın görüntülerine tepki yağdı!

    Sıradaki Haber