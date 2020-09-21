Çılgın Sayısal Loto sonuçları kaçta açıklanacak? 21 Eylül Çılgın Sayısal Loto'da rekor ikramiye

Sisal Şans ile yeni dönemde katlanarak kazandıran Çılgın Sayısal Loto'da devreden ikramiye büyüyor. Son olarak 19 Eylül'de yapılan Çılgın Sayısal Loto çekilişinde 6 bilen çıkmayınca devreden büyük ikramiye 63 milyon 185 bin 933 TL'ye ulaştı.

21 EYLÜL ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ KAÇTA?

Haftanın üç günü çekilişi gerçekleşen Çılgın Sayısal Loto'da haftanın ilk çekilişi bu akşam 21.30'da yapılacak. Çılgın Sayısal Loto çekilişi Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi akşamları gerçekleşiyor. Çekiliş Millipiyangoonline.com'da canlı olarak yayınlanıyor.

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto online olarak da oynanabiliyor. Bayilerden kupon yapıldığı gibi oyunseverler artık millipiyangoonline.com'dan online olarak da kupon yapabiliyorlar. Çılgın Sayısal Loto oynamak için süre 21.00'e kadar devam ediyor.

MİLLİ PİYANGO ONLİNE ÇILGIN SAYISAL LOTO OYNAMAK İÇİN TIKLAYINIZ