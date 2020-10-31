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    HaberlerEkonomi Haberleri Çılgın Sayısal Loto sonuçları kaçta açıklanacak? 31 Ekim Çılgın Sayısal Loto'da rekor ikramiye
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    31.10.2020 - 09:55 |

    Çılgın Sayısal Loto sonuçları kaçta açıklanacak? 31 Ekim Çılgın Sayısal Loto'da rekor ikramiye

    Çılgın Sayısal Loto çekilişi için geri sayım başladı. Sisal Şans ile yeni dönemde kazandırmaya devam eden Çılgın Sayısal Loto'da devreden büyük ikramiye 75 milyon TL'yi aştı. Çılgın Sayısal Loto çekilişi bu akşam Seda Sayan ile yapılacak. Peki, 31 Ekim Çılgın Sayısal Loto çekilişi saat kaçta yapılacak?

    Çılgın Sayısal Loto sonuçları kaçta açıklanacak? 31 Ekim Çılgın Sayısal Loto'da rekor ikramiye

    Sisal Şans ile yeni dönemde kazandırmaya devam eden Çılgın Sayısal Loto bu akşam rekor ikramiye için yapılacak. Son çekilişte 6 bilen çıkmayınca devreden ikramiye tutarı 75 milyon 169 bin 956 TL'ye ulaştı.

    31 EKİM ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

    Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilişi gerçekleşen Çılgın Sayısal Loto'nun bu akşamki çekilişi Seda Sayan ile çok daha heyecanlı geçecek. TV8'de canlı olarak yayınlanacak olan Çılgın Sayısal Loto çekilişi saat 21.45'te yapılacak.

    ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

    Çılgın Sayısal Loto artık online olarak da oynanabiliyor. Bayilerden kupon doldurabildiğiniz gibi Millipiyangoonline.com adresinden de online olarak Çılgın Sayısal Loto oynama imkanınız var.

    ÇILGIN SAYISAL LOTO OYNAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

     

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