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20.12.2020 - 00:29 |

Çılgın Sayısal Loto'da rekor ikramiye devretti! İşte 19 Aralık Çılgın Sayısal Loto'da kazandıran numaralar...

Çılgın Sayısal Loto çekilişi TV8 ekranında Seda Sayan'ın sunumu ile canlı yayında gerçekleştirildi. 90 milyon TL'lik rekor ikramiye tutarı ile binlerce kişinin hayalini süsleyen Çılgın Sayısal Loto'da dün akşamın kazandıran numaraları canlı yayında açıklandı. 6 ve 5+1 bilenin çıkmadığı çekilişte 5 bilen 1 kişi 422.537,40 TL'lik ikramiyenin sahibi oldu. İşte Çılgın Sayısal Loto'da dün akşamın kazandıran numaraları...

Çılgın Sayısal Loto'da rekor ikramiye devretti! İşte 19 Aralık Çılgın Sayısal Loto'da kazandıran numaralar...

Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı. Haftanın üç günü boyunca gerçekleştirilen çekilişler ile talihlilerin belirlendiği Çılgın Sayısal Loto'nun bu hafta içerisindeki son çekilişi TV8 ekranında Seda Sayan'ın sunumu ile ekrana geldi. 90 milyon TL'yi aşan rekor ikramiye tutarı ile binlerce kişinin hayalini kurduğu Çılgın Sayısal Loto'da kazandıran numaralar belirlendi. Oynadıkları biletlere ikramiye isabet edip etmediği merak eden vatandaşlar Milli Piyango Onkine üzerinden biletlerini sorgulayabiliyor

19 Aralık Çılgın Sayısal Loto çekilişinde kazandıran numaralar 14, 27, 63, 65, 71, 77 ve 38 joker numarası olarak belirlendi

Çılgın Sayısal Loto'da 6 ve 5+1 bilen çıkmazken 5 bilen 1 kişi 422.537,40 TL, 4 bilen 235 kişi 1.798,00 TL, 3 bilen 8.905 kişi 118,60 TL ve son olarak 2 bilen 142.026 kişi 11,15 TL tutarında ikramiyenin sahibi oldu

ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Çılgın Sayısal Lotoda rekor ikramiye devretti İşte 19 Aralık Çılgın Sayısal Lotoda kazandıran numaralar...

 

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