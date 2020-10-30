Çin’de hava trafiği normal seyre döndü

Çin Ulaştırma ve Taşımacılık Bakanlığı Sözcüsü Wu Chungeng, düzenlenen basın toplantısında, Kovid-19 salgınının etkilerine rağmen, yılın ilk üç çeyreğinde Çin’de ulaşım ve taşımacılık alanına yapılan sabit kıymet yatırımlarının yüksek seviyede seyrettiğini belirtti.



Ülkedeki mal taşımacılığı hacminde de art arda beş aydır pozitif büyüme sağlandığını dile getiren Wu, bunun dışında EMS kargoları, Çin-Avrupa yük treni seferleri ile demir yolu ve deniz yoluna dayalı konteyner taşımacılığı alanlarında da hızlı artış eğilimi görüldüğünü söyledi.