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    HaberlerEkonomi Haberleri Çin’de hava trafiği normal seyre döndü
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    30.10.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Çin’de hava trafiği normal seyre döndü

    Çin’de yurt içi sivil hava yolu taşımacılığı kapasitesinin yılın üçüncü çeyreğinde normal seviyenin yüzde 98’ine ulaştığı bildirildi.

    Çin’de hava trafiği normal seyre döndü

    Çin Ulaştırma ve Taşımacılık Bakanlığı Sözcüsü Wu Chungeng, düzenlenen basın toplantısında, Kovid-19 salgınının etkilerine rağmen, yılın ilk üç çeyreğinde Çin’de ulaşım ve taşımacılık alanına yapılan sabit kıymet yatırımlarının yüksek seviyede seyrettiğini belirtti.

    Ülkedeki mal taşımacılığı hacminde de art arda beş aydır pozitif büyüme sağlandığını dile getiren Wu, bunun dışında EMS kargoları, Çin-Avrupa yük treni seferleri ile demir yolu ve deniz yoluna dayalı konteyner taşımacılığı alanlarında da hızlı artış eğilimi görüldüğünü söyledi.

    Maske uyarısı yapan sağlık çalışanını darp eden kişi gözaltına alındıKahramanmaraş'ta maske takma uyarısında bulunan filyasyon ekibinde görevli diş hekimini darbettiği öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.
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