MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerEkonomi Haberleri Çin’e yeni ihracat treni hızlı ilerledi
ABONE OL
22.12.2020 - 07:00 | | KOCAELİ AA

Çin’e yeni ihracat treni hızlı ilerledi

Türkiye’den Çin’e ihracat yükü taşıyan ikinci tren, dün Kocaeli’nin Kartepe ilçesine geldi.

Çin’e yeni ihracat treni hızlı ilerledi

Tekirdağ Çerkezköy’den önceki gün yola çıkan 42 konteyner ihracat yükü  taşıyan ikinci ihracat treni, TCDD Taşımacılık AŞ Köseköy Lojistik Müdürlüğü’ne ulaştı. Buradaki işlemleri tamamlanan 15 bin 164 numaralı tren tekrar yola çıktı. Trenin, Türkiye - Çin parkurunda ülke içindeki Ankara - Sivas - Kars güzergahını izleyerek yurt dışına çıkması planlanıyor.

Yurt dışı parkuru ise sırasıyla Gürcistan - Azerbaycan - Hazar Denizi geçişi - Kazakistan ve Çin’in Xi’an şehri şeklinde gerçekleşecek.

TCDD Taşımacılık AŞ ve Pasifik Eurasia iş birliğiyle ilerleyen tren, 2 kıta, 2 deniz ve 5 ülke geçerek yükünü 12 günde Çin’e ulaştıracak.

Tren, Türkiye’de 2 bin 323 kilometre, Gürcistan’da 220 kilometre, Azerbaycan’da 430 kilometre, Hazar Denizi’nde 420 kilometre, Kazakistan’da 3 bin 200 kilometre ve Çin’de 2 bin 100 kilometre olmak üzere toplamda 8 bin 693 kilometre yol katedecek.

 

Milliyet'te Gündem (22 Aralık 2020)İşte Türkiye'de ve dünyada gündemin öne çıkan haber başlıkları...
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika... İstanbul'da şok görüntü! Aldatılan kocanın intikamı ağır oldu

Son dakika... İstanbul'da şok görüntü! Aldatılan kocanın intikamı ağır oldu

Emekliye 193, memura 270 lira zam...

Emekliye 193, memura 270 lira zam...

Genç kadın hem parasından oldu, hem de yüzünden

Genç kadın hem parasından oldu, hem de yüzünden

AÖF sonuçları açıklandı mı? AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖF sonuçları açıklandı mı? AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sıradaki Haber