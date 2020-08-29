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    HaberlerEkonomi Haberleri Çinli cep telefonu devi Vivo Türkiye’de
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    29.08.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Çinli cep telefonu devi Vivo Türkiye’de

    Dünyanın beşinci büyük akıllı telefon üreticisi vivo, Türkiye pazarına resmen girdi. Vivo, Türkiye’ye ilk olarak X50 Lite modelini getirdi.

    Çinli cep telefonu devi Vivo Türkiye’de

    Vivo Türkiye CEO’su Andrew Liu, “Türkiye’ye gelişimiz şans eseri değil. Her bir Avrupalı müşterinin bireysel ihtiyaçlarını anlamak için Avrupa genelinde 9 bin kişiyle görüştük. Bu dünya çapında 350 milyon kullanıcının günlük yaşamının bir parçası olmamızın en önemli nedenlerinden biri” dedi.

    Vivo Türkiye Pazarlama Müdürü Selin Dayıoğlu ise, “vivo olarak tüm dünyada markaların beklemeye geçtiği bir dönemde Türkiye pazarına girişimiz, ülkenin büyümesine olan güvenimizden kaynaklanıyor. Ağustos itibariyle orta segmentte bir cihaz ile giriş yaptığımız Türkiye pazarına yıl sonuna kadar biri amiral gemisi olmak üzere farklı segmentlerde ürünler sunacağız” diye konuştu.

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