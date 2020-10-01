Çinli dev Türkiye’de TV üretimine soyundu

Bilkom Genel Müdürü Fikret Ballıkaya, ilk kez bir kategoride üretici-dağıtıcı kimliğiyle faaliyet göstereceklerini söyledi.

TCL Orta Doğu ve Afrika Satış Direktörü Kevin Wang, “Küresel televizyon endüstrisinin önde gelen oyuncularından biriyiz^ dedi.