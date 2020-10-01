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    HaberlerEkonomi Haberleri Çinli dev Türkiye’de TV üretimine soyundu
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    01.10.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Çinli dev Türkiye’de TV üretimine soyundu

    Çinli televizyon devi TCL, Türkiye’de üretime soyundu. Üretim için elektronik perakende dağıtıcısı Bilkom’la işbirliğine gitti. Çerkezköy’de üretilen ilk televizyonlar satışa sunuldu

    Çinli dev Türkiye’de TV üretimine soyundu

    Bilkom Genel Müdürü Fikret Ballıkaya, ilk kez bir kategoride üretici-dağıtıcı kimliğiyle faaliyet göstereceklerini söyledi.
    TCL Orta Doğu ve Afrika Satış Direktörü Kevin Wang, “Küresel televizyon endüstrisinin önde gelen oyuncularından biriyiz^ dedi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM Biyolojik Çeşitlilik Zirvesi'ne video mesajCumhurbaşkanı Erdoğan'ın, BM 75. Genel Kurulu etkinlikleri kapsamında düzenlenen Biyolojik Çeşitlilik Zirvesi’ne video mesaj gönderdi. Erdoğan mesajında, "Tarihi mesuliyetimiz yok denecek kadar az olmasına rağmen iklim değişikliği ile mücadelede en ön saflarda yer alıyoruz." ifadelerini kullandı.
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