Çinli devlere ABD kıskacı

Şirketler, ABD’li yatırımcıları 11 Kasım 2021’e kadar kara listeye alınan şirketlerin paylarını elden çıkarmaya zorlayan yeni bir yatırım yasağına tabi olacak. ABD daha önce Huawei’yi kara listeye alıp Android lisansını da iptal etmişti. Xiaomi’ye benzer yaptırım yapılıp yapılmayacağı belli değil. Xiaomi ise yaptığı resmi açıklamada “Şirketimiz Çin ordusuna ait değildir. Şirketimizin ve hissedarlarımızın çıkarlarını korumak üzere gerekli tüm önlemler tarafımızdan alınacaktır” denildi. Biden yönetiminin bu kabul edip etmeyeceği bilinmiyor.