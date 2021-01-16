16.01.2021 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ
Çinli devlere ABD kıskacı
ABD’de Trump yönetimi, cep telefonu markası Xiaomi de dahil 9 Çinli şirketi kara listeye aldı. Bu listede uçak üreticisi Comac, drone üreticisi DJI da bulunuyor.
Şirketler, ABD’li yatırımcıları 11 Kasım 2021’e kadar kara listeye alınan şirketlerin paylarını elden çıkarmaya zorlayan yeni bir yatırım yasağına tabi olacak. ABD daha önce Huawei’yi kara listeye alıp Android lisansını da iptal etmişti. Xiaomi’ye benzer yaptırım yapılıp yapılmayacağı belli değil. Xiaomi ise yaptığı resmi açıklamada “Şirketimiz Çin ordusuna ait değildir. Şirketimizin ve hissedarlarımızın çıkarlarını korumak üzere gerekli tüm önlemler tarafımızdan alınacaktır” denildi. Biden yönetiminin bu kabul edip etmeyeceği bilinmiyor.