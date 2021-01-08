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08.01.2021 - 13:50 | | AA

Çinli eski bankacıya ömür boyu hapis!

Çin Kalkınma Bankası eski yöneticisi Hu Huaibang, rüşvet suçlamasıyla ömür boyu hapse mahkum oldu.

Çinli eski bankacıya ömür boyu hapis!

Başkent Pekin'in kuzeyindeki Çıngdı kentinin Orta Halk Mahkemesi, Hu'nun Çin İletişim Bankası ve Çin Kalkınma Bankasının yönetim kurulu başkanlıklarını yaptığı 2009-2019 yıllarında 85,5 milyon yüen (13,2 milyon dolar) rüşvet aldığına hükmetti.

Mahkeme, kararında, Hu'nun rüşvet aldığı kişilere iş ve kredi sağlayarak görevini suiistimal ettiğini belirtti. Kararda sanığın suçunu itiraf ettiği ve rüşvet paralarını iade ettiği için cezasının hafifletildiği kaydedildi.

Hu'nun başına bulunduğu Çin Kalkınma Bankası 2013 yılında ilan edilen Kuşak ve Yol Girişimi kapsamındaki ulaştırma ve altyapı projelerine kredi sağlayan başlıca kurumlardan biri konumunda bulunuyor. Rüşvet suçlamasının söz konusu projelerle bağlantılı olup olmadığı bilinmiyor.

Çin'de kamuya ait yatırım şirketi Huarong Varlık Yönetiminin eski Yönetim Kurulu Başkanı Lai Şiaomin, rüşvet suçlamasıyla dün idam cezasına çarptırılmıştı. 

Akaryakıt istasyonu görevlileri alevler içinde kaldı!Kahramanmaraş’ta, bir akaryakıt istasyonunda kaynak makinesinden çıkan kıvılcımlar yakıt pompalarına sıçrayınca başlayan yangında istasyonda görevli 2 işçinin kıyafeti tutuştu. İşçilerin kısa sürede tamamen alev alan kıyafetleri yangın tüpüyle yapılan müdahalenin ardından söndürüldü. Güvenlik kamerasına da yansıyan olayda yaralanan işçiler, hastaneye kaldırıldı.
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