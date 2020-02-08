08.02.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ
Çinli Foxconn maske üretecek
Apple’ın da üreticisi olan elektronik devi Foxconn, koronavirüs salgını sonrasında üretimini bir süreliğine maske üretimine kaydıracak. Salgın nedeniyle üretimini durduran ve yeniden başlatmak için mücadele veren firma, ay sonuna kadar günde iki milyon maske üretmeyi hedefliyor.
WeChat’ten açıklama yapan firma, “Bu salgınla karşı savaşta her saniye önemli. Önlemleri ne kadar erken alırsak, virüsten korunma şansımız o kadar yüksek olacak. Ve en kısa sürede üstesinden geleceğiz. Bu Foxconn’un sadece kurumsal sorumluluğu değil aynı zamanda bir sosyal sorumluluk” dedi.
Maskeler ilk olarak kendi işçilerini salgından korumayı hedefliyor. Firma halihazırda güney Çin’de Shenzhen şehrindeki fabrikasında maske üretiminin testini başlattığın duyurdu. Fabrikalarında koronavirüs vakalarını tespit etmek için yeni nesil bir kızılötesi termometre kullanmaya başlayacağını da açıkladı. Foxconn, iPhone, iPad, Amazon Kindle, Playstation gibi önemli teknolojik ürünlerin üretimini yapıyordu.
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