Çinliler Türkiye’den rekor sayıda ev aldı

TÜİK konut satış istatistiklerinden AA’nın derlediği bilgilere göre, Çinlilerin 2020 ile birlikte Türkiye’de konut alımına gösterdiği ilgi devam ediyor.



Çinliler, uyruklarına göre en çok konut satın alan 20 ülke vatandaşının sıralandığı listeye, en son 2016’da 281 adet konutla 16. sıradan girmişti. 2015’te ise 271 adetle 18. sırada yer almışlardı.



Bu yıl koronavirüs salgınına rağmen Türkiye’den konut alan yabancılar listesine Çinlilerin damga vurduğu görüldü. Son 3 yıldır listede yer alamayan Çinliler, ocak - eylül döneminde 659 adetle tüm zamanların yıllık rekorunu kırdı ve Türkiye’den en çok konut alan 12. millet oldu.



Geçen yıl Çin’in bulunmadığı en çok konut alan 20 ülkenin olduğu listede, son sırada bulunan Lübnanlılar, 2019 boyunca 650 adet konut almıştı.