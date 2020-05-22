Cips çift haneli ihracat kayıpsız

Bünyesinde Lays, Doritos, Ruffles, Cheetos, Lipton, Pepsi gibi markaları bulunduran PepsciCo’nun Türkiye Genel Müdürü Ece Aksel, bu dönemde evde aileyle beraber geçirilen zamanın artmasıyla atıştırmalıklarda özellikle cips kategorisinde çift haneli artışlar gördüklerini söyledi. Aksel’le, PepsiCo’nun bu süreci nasıl geçirdiğini konuştuk.



Tarımın önemi



Üretim faaliyetleriniz salgın döneminde nasıl gidiyor?



Bu süreç gıdanın ve tarımın ne kadar önemli olduğunu gösterdi. PepsiCo sadece bir yiyecek ve içecek üreticisi değil aynı zamanda dünyanın en büyük tarım işletmelerinden biri. Sürdürülebilir tarım uygulamalarımızla çiftçilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Kovid-19 süreci boyunca da sözleşmeli tarım çerçevesinde iş ortaklığı yaptığımız çiftçilerimizle iletişim halinde olduk ve her türlü sorunlarına destek olmaya çalıştık.



Türkiye’de tüketim alışkanlıkları nasıl değişti?



Eve kapanmanın etkisiyle alışverişte ikinci dalga olarak atıştırmalık ürünlere yönelim var. Cips ve kuruyemişte artışlar oldu. İnternetten gıda, içecek ve temizlik ürünü satın alma önemli ölçüde arttı.

Kendi pazarımızda ev içinde paylaşım için tercih edilen büyük boy alımlar bir süre daha etkisini sürdürecek. Yazın gelmesi ve ev dışındaki etkinliklerle özellikle cips, gazlı içecek ve buzlu çaylarda küçük boylara da bir miktar geri dönüşün olacağını düşünüyoruz.

Online alışverişin de tüketicilerin en az yarısında kalıcı hale gelmesi bekleniyor.



Talepte nasıl bir değişim var?



- Bu dönemde evde keyif, eğlence etkinliklerinin artmasına bağlı olarak atıştırmalıklarda özellikle cips kategorisinde çift haneli artışlar gördük. Stoklamanın da etkisiyle bir artış var.

Çoklu alımlar ve büyük boyların da alımı belirgin şekilde arttı. Bu dönemde cipste büyük paketlere ve çoklu paketlere, gazlı içecekler ve buzlu çaylarda ise büyük boylara geçiş, daha sık ve daha fazla miktarda satın alım gözlemliyoruz.



Odağında dijitalleşme var



Yeni yatırım planınız var mı?



- PepsiCo, Türkiye’nin uzun soluklu yatırımcılarından biri. 60 yıla yakın bir süredir Türkiye’de faaliyet gösteriyor. Türkiye iş birimi, PepsiCo’da dünyanın en önemli 10 operasyonundan biri. Bu nedenle Türkiye’nin uzun soluklu yatırımcılarından biri olmayı sürdürüyor. Geçen yıl Manisa fabrikamızı devreye aldık. Önümüzdeki yıllarda birincil önceliğimiz, büyümeyi hızlandırırken bunu sürdürülebilir bir şekilde yapmak olacak. Özellikle e-ticaret, dijitalleşme gibi teknoloji yatırımlarına odaklanacağız.



İhracat tam hız devam



İhracatınız etkilendi mi?

- Avrupa ülkeleri, Kıbrıs, Ortadoğu, Afrika, Rusya ve Türki Cumhuriyetlerin de dahil olduğu 25 ülkeye ihracat yapıyoruz. Yıllık 7.400 ton cips ihracatımız var. Farklı ülkelerdeki PepsiCo şirketlerine de aylık ortalama 800 ton atıştırmalık ihraç ediyoruz. İçecek fabrikalarımızdan da yine Avrupa pazarının da dahil olduğu birçok ülkeye toplam 1 milyon kasa koli ihracatımız var. Toplam işimizi kayıpsız olarak sürdürmeye devam ediyoruz.



