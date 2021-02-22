2020 Yılının Mart ayından bugüne dek devam eden koronavirüs salgını birçok sektörü etkiledi. Olumsuz yönde etkilenen iş yerlerine devlet tarafından maddi destek sağlandı. Halen devam eden desteklerin arasına bir yenisi eklendi. Ciro kaybı desteği adında olan bu yardım vatandaşları ve özellikler iş yerlerini meraklandırdı. Peki Ciro kaybı desteği nedir, başvuru nasıl yapılır? Ciro kaybı desteği şartları nelerdir, ne zaman yatacak? İşte Ciro kaybı desteği hakkında merak edilenler...

CİRO KAYBI DESTEĞİ NEDİR?

Bu Tebliğin amacı, Koronavirüs (Covid-19) salgınından faaliyetlerinin kısıtlanması nedeniyle zarar gören yiyecek ve içecek hizmeti faaliyetlerinde bulunan işletmelere verilecek ciro kaybı destek programına ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 5/2/2021 tarihli ve 3506 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Yiyecek ve İçecek Hizmeti Faaliyetlerinde Bulunan İşletmelere Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Ciro Kaybı Desteği Hakkında Karara dayanılarak hazırlanmıştır.

Ciro: İşletmeler tarafından bir takvim yılının ilgili dönemine ilişkin olarak vergi dairelerine verilen katma değer vergisi beyannamelerinin “Teslim ve Hizmetlerin Karşılığını Teşkil Eden Bedel (aylık)” satırlarında yer alan tutarların toplanması suretiyle bulunan tutarı,

c) Ciro kaybı: 2020 takvim yılına ilişkin cironun 2019 takvim yılındaki ciroya oranla azalmasını,

ç) Ciro kaybı desteği: Destek programı kapsamında yapılacak karşılıksız desteği,

d) Destek programı: Ciro Kaybı Destek Programını,

e) Genel Müdürlük: İç Ticaret Genel Müdürlüğünü,

f) İşletme: Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirlerden etkilenen ve Bakanlık tarafından tespit edilen yiyecek ve içecek hizmeti faaliyetlerinde bulunan katma değer vergisi mükellefiyeti olan mükellefleri,

g) NACE: Avrupa Birliğinde ekonomik faaliyetlerin istatistiksel olarak sınıflandırılmasını sağlayan sistemi,

ğ) Taahhütname: Destek programı kapsamında elektronik ortamda onaylanan ve idari, mali ve hukuki taahhütleri içeren belgeyi, ifade eder.

CİRO DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

19 Şubat 2021 Cuma gününden itibaren ciro kaybı desteği başvuruları e-Devlet üzerinden yapabilecek.

CİRO KAYBI DESTEĞİ BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

CİRO KAYBI DESTEĞİ BAŞVURUSUNDA SON GÜN NE ZAMAN?

İşletmeler ciro kaybı desteği başvurularını 31 Mart saat 23.59'a kadar yapabilecek.

CİRO KAYBI DESTEĞİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

(1) Bu destek programından, 2019 takvim yılından önce ya da 2019 takvim yılında başladığı işine devam eden ve 27/1/2021 tarihi itibarıyla faal mükellefiyeti bulunan, 2019 takvim yılındaki cirosu 3 milyon Türk Lirası ve altında olup söz konusu yıldaki cirosuna oranla 2020 takvim yılındaki cirosu %50 ve üzerinde bir oranda azalan yiyecek ve içecek alanında faaliyet gösteren (NACE 56 genel faaliyet sınıflandırması koduna sahip) katma değer vergisi mükellefiyeti olan işletmeler esas faaliyet konusu üzerinden yalnız bir kez faydalanabilir.

(2) Ciro kaybı desteği, tek seferde ödenmek üzere 2.000 Türk Lirasından az ve 40.000 Türk Lirasından fazla olmamak üzere işletmelerin 2020 takvim yılındaki cirolarının 2019 takvim yılındaki cirolarına göre azalan tutarının %3’üdür.

(3) İşletme cirolarının tespitinde 27/1/2021 tarihi itibarıyla 2019 ve 2020 takvim yıllarındaki vergilendirme dönemlerine ilişkin olarak verilen katma değer vergisi beyannameleri esas alınır. Söz konusu tarihten sonra 2019 ve 2020 takvim yıllarındaki dönemlere ilişkin olarak verilen beyannameler (düzeltme beyannameleri dâhil) ciro hesaplamasında dikkate alınmaz.

(4) Bu Tebliğ kapsamındaki ciro kaybı desteği ile 22/12/2020 tarihli ve 3323 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ile Gerçek Kişi Tacirlere Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Destekler Hakkında Cumhurbaşkanı Kararının 3 üncü maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları kapsamında verilen hibe desteğini birlikte hak eden işletmelerin, 3323 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında hak ettikleri 3.000 Türk Lirası tutar, bu Tebliğ kapsamında verilecek ciro kaybı desteğinden mahsup edilir ve varsa kalan tutar bu işletmelere ciro kaybı desteği olarak verilir.

CİRO KAYBI DESTEĞİ NE ZAMAN, NEREYE YATACAK?

Ciro kaybı desteği, destekten faydalananın başvuru esnasında bildirdiği ve elektronik ortamda doğrulanan banka hesabına yatırılacak. Ciro kaybı desteğinin hesaplara yatırılma tarihi belirtildiğinde haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.