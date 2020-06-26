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    HaberlerEkonomi Haberleri Çocuk maskelerinde fahiş fiyat uyarısı
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    26.06.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Çocuk maskelerinde fahiş fiyat uyarısı

    Tüketici Dernekleri Federasyonu (TÜDEF) Genel Başkanı Aziz Koçal, çocuk maskelerinde farklı satış fiyatları uygulandığına yönelik şikayetler aldıklarını belirterek, “Maske fiyat belirlemesinde herhangi bir ayrım olmaması nedeniyle çocuk maskelerinin 1 liranın üzerinde satılması maskeyle ilgili uygulanan fiyat kararına aykırıdır” dedi.

    Çocuk maskelerinde fahiş fiyat uyarısı

    Koronavirüsle mücadele sürecinde cerrahi maskelerin satış fiyatı en fazla 1 lira olarak belirlenirken, çocuk maskelerinde farklı fiyatlar tüketicilerin karşısına çıkabiliyor. Medikal firmalar veya eczanelerde bazı çocuk maskeleri renk ve desenleri sebebiyle 4.5 liraya kadar çıkan fiyatlarla satılırken, ‘yıkanabilir’ olarak adlandırılan ve korunma noktasında uygunluğu tartışılan maskelerde ise 20 liraya kadar çıkan satış fiyatları söz konusu olabiliyor.

    Aziz Koçal, “Çocuklara yönelik maskelerde farklı fiyatlar uygulandığı yönünde şikayetler geliyor. Maske fiyatı 1 lira olarak belirlenirken ‘yaşlı’ veya ‘çocuk’ maskesi gibi bir ayrıma gidilmemiştir. Bu fiyat, maske fiyatı olarak belirlenmiştir. Dolayısıyla çocuk maskelerinin daha yüksek fiyata satılması akıl işi değildir. Kullanılan malzemeler daha az ama fiyatı normal maskeden daha pahalı, bu nasıl izah edilebilir? Bu fahiş fiyat uygulamasıdır, çıkarcılıktır, fırsatçılıktır” diye konuştu.

    1 maske 5 TL!

    Koçal, “Maske fiyatlarında herhangi bir ayrım olmaması nedeniyle çocuk maskelerinin 1 liranın üzerinde satılması maske ile ilgili fiyat kararına aykırıdır. Ayrıca, metro duraklarında 5 liraya maske satıldığı yönünde şikayetler de gelmektedir” dedi.

    ‘Şikayette bulunun’

    TÜDEF Başkanı Koçal, vatandaşlara, “Maskelerin yetişkin ve çocuk maskesi olarak iki tip olarak çıkarılması ve ücretlendirilmesinin ona göre yapılması gerekir. Vatandaşlar, normal maske ve çocuk maskelerini 1 liranın üzerinde satanları Ticaret Bakanlığı’na ya da il müdürlüklerine şikayet etmeli” çağrısında bulundu.

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