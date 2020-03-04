04.03.2020 - 07:00 | | EKONOMÄ° SERVÄ°SÄ°
COLINâ€™Sâ€™te ödemeler â€˜fastpayâ€™ ile yapÄ±labilecek
Denizbankâ€™Ä±n dijital cÃ¼zdanÄ± fastPay, hazÄ±r giyim sektÃ¶rÃ¼ markasÄ± COLINâ€™S ile maÄŸaza alÄ±ÅŸveriÅŸlerinde cep telefonundan temassÄ±z Ã¶deme kolaylÄ±ÄŸÄ± saÄŸlayan iÅŸ birliÄŸi gerÃ§ekleÅŸtirdi. DenizBank aÃ§Ä±klamasÄ±na gÃ¶re fastPay, sunduÄŸu avantajlarÄ± veÂ iÅŸ birliklerini her geÃ§en gÃ¼n zenginleÅŸtiriyor.Â
COLINâ€™S iÅŸ birliÄŸine gÃ¶re, DenizBank mÃ¼ÅŸterisi olsun, olmasÄ±n herkesin faydalanabileceÄŸi fastPay ile cÃ¼zdan taÅŸÄ±ma derdi olmadan, nakit paraya ihtiyaÃ§ duymadan, sadece cep telefonunu yan Ã§evirip ekranda Ã§Ä±kan QR kodu (kare kod) okutarak COLINâ€™S maÄŸazalarÄ±nda Ã¶deme yapmak mÃ¼mkÃ¼n olacak. fastPay ile yapÄ±lacak 150 lira ve Ã¼zerindeki Ã¶demelerde de 30 lira deÄŸerinde COLINâ€™S puan hediye edilecek. Kampanya, 31 Martâ€™a kadar devamÂ edecek.