COLINâ€™S iÅŸ birliÄŸine gÃ¶re, DenizBank mÃ¼ÅŸterisi olsun, olmasÄ±n herkesin faydalanabileceÄŸi fastPay ile cÃ¼zdan taÅŸÄ±ma derdi olmadan, nakit paraya ihtiyaÃ§ duymadan, sadece cep telefonunu yan Ã§evirip ekranda Ã§Ä±kan QR kodu (kare kod) okutarak COLINâ€™S maÄŸazalarÄ±nda Ã¶deme yapmak mÃ¼mkÃ¼n olacak. fastPay ile yapÄ±lacak 150 lira ve Ã¼zerindeki Ã¶demelerde de 30 lira deÄŸerinde COLINâ€™S puan hediye edilecek. Kampanya, 31 Martâ€™a kadar devamÂ edecek.