Korona fiber hızını kesmez

Koronavirüs nedeniyle evden çalışmanın artması, uzaktan eğitimin yaygınlaşması internet trafiğini de patlattı. Türk Telekom’un yeni reklam yüzü Kenan İmirzalıoğlu’nun tanıtıldığı toplantıda koronavirüsle ilgili soruları yanıtlayan CEO Ümit Önal, koronavirüsle ilgili Türkiye’nin internet altyapısı ve kendi hazırlıkları hakkında bilgi verdi.



Her türlü senaryoya hazırlık için çalıştıklarını belirten Önal, internet trafiğinin artışına yönelik gelebilecek ek yükleri karşılamak için gerekli donanımlara sahip olduklarını söyledi. Ümit Önal, “Koronavirüsle ilgili olarak çalışanlarımızın yeni teknolojilerle birlikte evden çalışıp işlerini yapması dahil her türlü senaryoya hazırlıklıyız. Şu anda evden çalışmaya yönelik aldığımız bir karar yok ama bunun için her türlü hazırlığımız var” dedi.



Donanıma sahibiz



Bireysel, özel sektör ve kamu dahil her alanda müşterilerine hizmet verdiklerini anımsatan Önal, “Her tür müşteri grubuna uygun senaryolarla birlikte tüm çalışma modelleri kurgulandı. Altyapı için ise mevcuttaki sistemin üzerine gelebilecek yükleri, trafik artışlarını, yoğunlukları taşıyabilecek ve yönetebilecek her türlü donanıma sahibiz. Toplantıların video konferans sistemi üzerinden yapılabilmesine olanak sağlayan teknolojiler giderek yaygınlaşıyor. Hatta bunu bize dayatan bir hayat ile karşı karşıyayız.



Kamu ile tam bir işbirliği içinde, sonuçta kamu politikalarını belirleyicilerle de entegre olarak, ortaya çıkabilecek durumları yönetebilecek şekilde, koronavirüsle ilgili gelişebilecek yeni duruma hazırız” diye konuştu.



Uzaktan eğitime katkı



Önal, yaşanan durumun telekom şirketleri üzerinde yeni trafik yaratıp, daha yoğun bir internet tüketimi ile karşı karşıya kalmalarına neden olacağının farkında olduklarını da vurgulayarak, şunları söyledi: “Uzaktan eğitim konusunda ise politika belirleyiciler, okulların tatil edilmesi senaryolarına ilişkin bütün operatörlerle birlikte bizimle de iletişim halindeler. Bizden öneriler alıyorlar. Hizmetlerimizle eğitimin devamlılığı noktasında nasıl pozisyon alınabilir ve bizler bu sürece nasıl katkı sağlayabiliriz noktasında birtakım senaryoları görüşüyoruz. Bizim ticari olarak Milli Eğitim Bakanlığı’nın örgün eğitimde verdiği hizmetin oluşturduğu platform ve eğitim içeriği Türk Telekom’un iştiraki Sebit’ten karşılanıyor.



Tüm okulların interneti de altyapımızla sağlanıyor. Bir talepte olabilecek her şeye hazırlıklıyız. Örgün eğitimin internet üzerine taşınması olasılıklarına da hazırlıklıyız.”



Yeni reklam yüzü Kenan İmirzalıoğlu



Kurumsal marka vaadini ‘Değerli Hissettirir’ olarak belirleyen Türk Telekom’un yeni reklam yüzü Kenan İmirzalıoğlu oldu. İmirzalıoğlu’nun rol aldığı ilk Türk Telekom reklam filmi de yayına başladı. Kenan İmirzalıoğlu, “Türk Telekom gibi Türkiye’ye değer katan, ülke tarihine tanıklık etmiş köklü bir şirketle bu yola çıkmış olmak bana büyük gurur verdi” diye konuştu.



Yatırım hedefi 5.8 milyar TL



Yeni dönemi müşteri odaklılık üzerine inşa ettiklerini belirten Ümit Önal, “Bugün ülkemizin dört bir köşesine en iyi hizmeti sunmak için dur durak bilmeden çalışıyor, uçtan uca, köşe bucak yatırım yapmadık yer bırakmıyoruz. Türk Telekom’un altyapısı demek Türkiye’nin altyapısı demek. Bu bilinçle 2020’de müşteri deneyimini daha da ön plana çıkararak milli teknoloji dönüşümünün her adımında var olmayı sürdüreceğiz. Fiber altyapıyı son 10 yılda 10 katına çıkardık. Sadece 2019’da 3.2 milyon yeni haneyi fiber internetle tanıştırdık. 5G’ye en hazır operatör konumundayız. 2020’de 5.8 milyar TL’lik yatırım hedefliyoruz” dedi.