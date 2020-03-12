Corona fırsatçıları iş başında

Bir diğer kuyruk kolonya satıcılarında yaşandı. Pek çok eczanede ve markette kolonyalar hızla tükenirken, Ankara Ulus’taki bir kolonya mağazasının önünde metrelerce uzunlukta kuyruklar oluştu. Mağazadaki stokların bitmesinin ardından çareyi internet sitesinde arayan vatandaşlar, kısa sürede alışveriş siteleri üzerinden de satılan kolonyaları bitirdi.

Makarna 15 TL

Öte yandan koronavirüs vakasının görülmesiyle fırsatçılar da yine sahneye çıktı. Kolonya ve maske fiyatlarında fahiş artışlar baş gösterirken, buna makarna satışları da eklendi.

Normalde 6 TL olan iki paket makarnanın online alışveriş sitelerinde 14.50 TL’den satıldığı görüldü. Ürünün stoklarda tükenmiş olması da dikkat çekti. Ocak ayında 12.50 TL olan 1 litrelik kolonyanın fiyatı, mart başında 15.90 TL’ye dün ise 33 TL’ye fırladı. Bazı alışveriş sitelerinde sabah saatlerinde 22.90 TL olan bir litre kolonyanın akşam saatlerinde 99.90 TL’ye satıldığı da görüldü.