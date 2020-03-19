Corona tedbiri! Giyim perakendecileri mağazalarını geçici olarak kapattı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün gece saatlerinde yaptığı açıklamada 61 yaşında bir erkek hastanın koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini ifade ederek, "Bugün sonuçlanan testler, tedbirlerin çok zorunlu olduğunu gösteriyor. Tanı konulup tedavilerine başlanan 93 yeni vakamız var. Hasta sayımız 191'e ulaştı" dedi.

Giyim sektöründeki adı tanınmış pek çok şirket hem perakende mağaza işlettiği hem de imalat yaptığı için bu durum bazı

şirketlerin üretimi de kestiğini gösteriyor.

GEÇİCİ OLARAK FAALİYETLERİNE ARA VERDİLER

Lüks giyim şirketi Vakko , KAP'a yaptığı açıklamada hem mağaza hem de üretim faaliyeterine geçici süreyle ara verdiğini açıklarken, Mavi Giyim Türkiye ve Almanya ile Kanada'daki mağazalarını geçici süreyle kapattığını açıkladı.

Mağazalarını kapatanlar arasında Network, Boyner Holding'in iştiraki Beymen ve Altınyıldız, Mudo, Fiba Perakende'nin temsil ettiği Marks and Spencer yer alıyor. Şirketlerin açıklamaları internet sitesi ve sosyal medyada yer aldı.