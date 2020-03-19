Corona virüs önlemleri kapsamında İstanbul Havalimanı otoparkı ücretsiz olacak

İstanbul Havalimanı'nda koronavirüse karşı aldığı önlemlerine bir yenisini ekleyen İGA, bu akşamdan itibaren havalimanı otoparkını ücretsiz hale getirdi. İGA, ikinci bir talimata kadar otoparktan herhangi bir ücret almayacak.

Yapılan açıklamada, "Her türlü temastan kaçınılması gereken bu günlerde, İstanbul Havalimanı otoparkı bu akşam 19.00 itibarıyla tüm misafirlerimiz ve çalışanlarımız için ücretsiz. Sağlıklı günlerde yeniden buluşmak dileğiyle" ifadelerine yer verildi.