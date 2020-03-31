Corona virüs sonrası dev şirketler destek paketlerini açıkladı

Corona virüs salgını dev şirketler tek tek önlem paketlerini açıkladı. Kimi şirket corona virüs aşısının geliştirilmesi için nakit yardımında bulunurken kimi firma ise tıbbi cihaz yardımında bulundu. İşte destek açıklamasında bulunan o firmalar...

SAĞLIK BAKANLIĞI'NA 1 MİLYON LİRALIK BAĞIŞ

n11.com, koronavirüse karşı yürütülen mücadele kapsamında sağlık personelinin doğabilecek ihtiyaçlarının karşılanması için Sağlık Bakanlığına 1 milyon TL bağış yaptığını duyurdu. n11.com'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Türkiye’nin dört bir yanında günlerdir büyük bir özveriyle ve kahramanca hizmet veren doktorlarımıza, sağlık çalışanlarımıza sonsuz teşekkür ederiz." denildi. Açıklamada, Sağlık Bakanlığı'na koronavirüse karşı yürütülen bu mücadele kapsamında bağış yapıldığı belirtilerek, "n11.com olarak sağlık personelinin doğabilecek ihtiyaçlarının karşılanması için Sağlık Bakanlığımıza 1 milyon TL bağış yaptığımızı duyuruyoruz." ifadesi kullanıldı

CORONA VİRÜSE KARŞI 2 MİLYON TL BAĞIŞLADI

sahibinden.com, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınına karşı yürütülen mücadelede, sağlık çalışanlarının ihtiyaçlarının karşılanmasına destek olmak için Sağlık Bakanlığı ile acil teçhizat ve tıbbi malzeme tedarikini karşılamak üzere devlet üniversitesi hastanelerine toplam 2 milyon TL'lik bağış yaptı. sahibinden.com açıklamasına göre, şirket, salgına karşı mücadele eden sağlık çalışanlarının ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Sağlık Bakanlığına 1 milyon lira bağışta bulunurken, ek olarak devlet üniversitesi hastanelerinin acil ihtiyaç duyduğu teçhizat ve tıbbi malzemelerinin tedariki için de 1 milyon liralık fon ayırdı.

GİYİM MARKASINDAN SAĞLIK ÇALIŞANLARINA GÜNLÜK ÜRÜN YARDIMI

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsle binlerce sağlık çalışanı da mücadele ediyor. Bu zorlu süreci atlatmak için bir giyim markası, sağlık çalışanlarına beyaz t-shirt ve çorap dağıtmaya başladığını açıkladı.

Türkiye genelinde doktorundan hemşiresine, hasta bakıcısından 112 acil servisinde görevli binlerce sağlık çalışanının günlük ihtiyaçlarını karşılamak için DeFacto, beyaz destek sağlayacağını duyurdu.

Giyim markasından yazılı yapılan açıklamada, sağlık çalışanlarının günlük ihtiyaçlarını karşılamak için ürün seti dağıtımına başladığı ifadelerine yer verildi. Sağlık çalışanlarının evlerine dahi gidemediği vurgulanan açıklamada, moral olmak için hastanelere içlerinde beyaz t-shirt ve çorapların olduğu koli gönderildiği aktarıldı.

"BİZ BİZE YETERİZ TÜRKİYEM" KAMPANYASINA DESTEK

Hepsiburada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı başlatılan "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına, sağlık personelinin kullanımı için 500'er yüz bin adet cerrahi maske ve muayene eldiveniyle destek verdi. Hepsiburada'nın açıklamasına göre, şirket, salgının birey ve toplum sağlığına karşı oluşturduğu tehdidin bilinciyle sağlık çalışanlarının kullanımına sunulmak üzere cerrahi maske ve muayene eldiveni desteğinde bulundu.

ÜCRETSİZ SERVİS HİZMETİ VERMEYE BAŞLADI

Aksa'dan sağlık sektörüne ücretsiz servis hizmeti Aksa Jeneratör, koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı Türkiye'nin mücadelesine destek olma amacıyla tüm sağlık kuruluşları ve hastanelerin jeneratör arıza taleplerine ve ihtiyaçlarına 7 gün 24 saat ücretsiz servis hizmeti vermeye başladı.

Sabancı Topluluğu, Sağlık Bakanlığı'na Kovid-19 ile mücadele için 150 bin adet tanı kiti ve Kovid-19 aşı ve serumunun geliştirilmesi için yapılan çalışmalarda kullanılmak üzere 1,7 milyon lira bağışlayacak. Sabancı Holding'den yapılan yazılı açıklamada, Sabancı Topluluğu'nun, tüm dünyayı etkileyen Kovid-19 ile mücadeleye destek için yeni bir adım daha attığı belirtildi.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA CORONA YARDIMI

Bilgili Holding, İstanbul’da yer alan otel ve öğrenci yurtlarında bulunan toplam 500 odasını, ülkemizde özveri ile korona virüs salgınına karşı mücadele eden sağlık çalışanlarına tahsis ediyor.

AMBULANSLARA ÜCRETSİZ AKARYAKIT

BP Türkiye, ise İl Sağlık Müdürlüğü ambulanslarına ücretsiz akaryakıt temin edecek. Söz konusu bağış, nisan ayı boyunca 1 milyon lira değerinde akaryakıt teminini kapsayacak.

TRENDYOL'DAN KORONOVİRÜSLE MÜCADELEYE 6 MİLYON LİRALIK DESTEK

Trendyol tarafından yapılan açıklamada, "Birlikten kuvvet doğar, kalbimiz bu zor günlerde hep birlikte atıyor. Trendyol ailesi olarak bize önemli sorumluluklar düşüyor, ülkemize ve ekosistemimize pozitif etki yaratmak için tüm kalbimizle ve gücümüzle çalışıyoruz." denildi.

Virüsle mücadele kapsamında toplam 6 milyon liralık bağış yapıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"7/24 her türlü fedakarlığı gösteren kahramanlarımız sağlık çalışanlarımıza destek olmak adına, Sağlık Bakanlığımıza 5 milyon TL değerinde malzeme ve ekipman bağışı yaptık. Dün akşam Cumhurbaşkanımızın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na da katılıyor ve kampanyaya 1 milyon TL bağış yapıyoruz. Biz birlikte olunca her zorluğu aştık, yine aşacağız, biliyoruz. Herkesi bu dayanışmada birlik olmaya davet ediyoruz. Çünkü birlikten kuvvet doğar."