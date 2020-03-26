Son dakika: Corona'dan sonra oldu! Kapıya serviste istihdam 10 bin artacak

Kafe ve restoranların kapanması ve 65 yaş üstünün dışarı çıkmasına sınırlama getirilmesi kararı, eve servis hizmetlerine talepte patlama yaşanmasına neden oldu. Vatandaş yemeğini, temizliğini, vakit geçireceği eğlenceli oyun aktivitelerini evde yapmak zorunda kalınca kapıya teslim hizmeti veren firmaların aldıkları sipariş oranları normal bir güne göre yüzde 50'nin üzerinde arttı. Durum böyle olunca gelen talebe yetişmek için harekete geçen şirketler, eleman sayılarını da hızla artırmaya başladı. Yaklaşık 250 bin kargo çalışanı ve motokuryenin görev aldığı sahada yaklaşık 10 bin kişilik istihdam artışı öngörülüyor.

Sabah'ın haberine göre; Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Başkanı Emre Ekmekçi, Türkiye genelinde özel sektör ve PTT ile beraber 150 binin üzerinde kargo çalışanı, 100 binin üzerinde moto kurye olduğunu, toplamda ise sahada 250 bin kişinin çalıştığını söyledi. Eve servis alanında yüzde 10'luk bir istihdam artışı öngördüklerini dile getiren Ekmekçi, hem e-ticaret hem de teslimat sektöründe istihdamın artmasını öngördüklerini kaydetti.

1 HAFTADA 100 İSTİHDAM

TOBB E-Ticaret Meclis Başkanı aynı zamanda Gittigidiyor Genel Müdürü Öget Kantarcı ise, ağırlıklı olarak İstanbul, Ankara ve İzmir'de verilen evlere servisin önümüzdeki dönemde diğer illerde de hızla yayılacağını ve bunun istihdam artışlarını beraberinde getireceğini dile getirdi.

İstihdam artışlarıyla ilgili somut hamleler de gelmeye başladı. Virüs tehlikesi nedeniyle temassız teslimatı başlatan İstegelsin 1 haftada 100 kişilik ek istihdam sağladı. İstegelsin CEO'su Sedat Yıldırım, talebe göre rakamın artabileceğini belirtti.

1.000 KİŞİYİ İŞE ALACAK

Migros, Sanal Market için 2 haftada 1.000 yeni işe alım yapacak. İşe alınacak kişiler Migros Sanal Market'ten eve teslimat için verilen siparişlerin reyon ve depodan toplanması ve hazırlanmasından sorumlu olacak. CarrefourSa ise market çalışanlarını zaman zaman sanal markete kaydırıp, ihtiyaç halinde geçici işe alım yapacağını bildirdi.

EVDE YEMEK MUTFAK SİPARİŞLERİNİ ARTIRDI

Motosikletli Kuryeler Derneği Başkanı Burhan Akgül ise, kurye hizmeti veren personelin çok yoğun günler yaşadığını belirtip, market alışverişleri dahil internet üzerinden alışveriş yapıldığını söyledi. Halkın virüs korkusuyla evlerinde yemek yapmayı tercih ettiğini anlatan Akgül, yemek siparişlerinden çok mutfak ihtiyaçlarında artış olduğunu kaydetti. Akgül, "İnsanlar para alışverişi de yapmak istemiyor. Bu yüzden online ödemeli alışveriş yapıyor" dedi.