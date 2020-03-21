Coronaya karşı 100 AVM kapandı

İstanbul’da Citys Nişantaşı, Akbatı, Akasya, Akmerkez, Cevahir kapattığını duyurdu. Rönesans Gayrimenkul Yatırım’a bağlı Optimum, Kozzy, Hiltown ve Piazza alışveriş merkezleri de yarından itibaren geçici olarak kapalı olacak. Fiba Grubu da Konya, Adana, İstanbul ve Gaziantep’teki M1 AVM’lerini kapattığını duyurdu. Esas Gayrimenkul Adana, Zonguldak, Çanakkale, Balıkesir, Kocaeli, Bolu ve Kırklareli’deki 7 AVM’sini kapattı.

Yapılan açıklamalarda, AVM’lerde 12:00-20:00 arasında temel ihtiyaçlar için sadece market ve eczanelerin açık kalacağını belirtildi.

ÜÇ HAFTA KAPALI

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) Başkanı Hüseyin Altaş, AVM’lerin kapatılması tavsiyesinde bulundukları belirterek, “AVM’ler kendi kararıyla kapatıyor. Bugün Türkiye genelinde 100’dan fazla AVM kapattı. Bu sayının ilerleyen günlerde daha artması bekleniyor. AVM’lerin kapalı olma süresi 3 hafta olarak düşünülüyor. Halk sağlığını önemsiyoruz” dedi.

KAPALI OLAN SÜREDE KİRA ALINMAYACAK

Türkiye Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Federasyonu (TAMPF), corona virüs salgınıyla mücadelede ekonomik istikrara destek vereceklerini bildirdi. TAMPF’dan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Federasyonumuz bünyesindeki alışveriş merkezlerimiz, perakendecilerimizin kapalı kaldığı dönem boyunca kapanan işletmelere kira faturası düzenlenmemesi ve kira alınmaması yoluyla destek olacaklarını belirtmişlerdir. Perakende işletmelerimiz ise önceliğin çalışanların iş kaybına uğramaması olduğunu ifade etmişlerdir."