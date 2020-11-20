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20.11.2020 - 17:41 | | AA

Çukurova Bölgesel Havalimanı'nın üstyapı ihalesi yapıldı

Çukurova Bölgesel Havalimanı'nın üstyapı ihalesinde en uygun teklifi, 297 milyon 100 bin avro artı KDV karşılığında Favori İşletmecilik AŞ/YAKO Tekstil Sanayi ve Dış Ticaret AŞ ortak girişimi verdi.

Çukurova Bölgesel Havalimanı'nın üstyapı ihalesi yapıldı

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünde gerçekleştirilen ihale öncesi, komisyon başkanı DHMİ Satın Alma ve İkmal Dairesi Başkanı Ömer Gönül, kısa açıklamada bulundu.

Gönül, Çukurova Bölgesel Havalimanı'nın altyapı inşaatına DHMİ'nin devam ettiğini ve gerçekleşme oranın yüzde 85 olduğu belirterek, "Çukurova Havalimanı üstyapı tesislerinin yap-işlet-devret modeliyle gerçekleştirilmesi ile birlikte bölgenin özellikle turizm, lojistik, tarım, sanayi ve gıda gibi sektörlerindeki potansiyelinin artacağı öngörülmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

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