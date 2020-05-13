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    HaberlerEkonomi Haberleri Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdesini vermişti! İlk adım atıldı
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    13.05.2020 - 05:54 | | AA

    Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdesini vermişti! İlk adım atıldı

    Kırıkkale Valiliği, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daha önce müjdesini verdiği Bomba Gövde Üretim ve Dolum Tesisi kurulumu için arsa tahsisinin yapıldığını bildirdi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdesini vermişti! İlk adım atıldı

    Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Kırıkkale'nin savunma sanayi merkezi haline getirilmesi yönünde stratejik bir yatırım olan Bomba Gövde Üretim ve Dolum Tesisi kurulumu için özel bir firmaya yer tahsis işlemlerinin tamamlandığı belirtildi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 Şubat'ta Delice ilçesindeki ziyaretinde bir özel sektör firma tarafından Kırıkkale'ye F-16 ve SİHA Bomba Gövde Üretim ve Dolum Tesisi kurulacağının müjdesini vermişti.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdesini vermişti İlk adım atıldı

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