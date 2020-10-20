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    HaberlerEkonomi Haberleri Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi vermişti! Tuna-1 kuyusundan tarihi görüntü
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    20.10.2020 - 12:40 |

    Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi vermişti! Tuna-1 kuyusundan tarihi görüntü

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın haftasonu duyurduğu yeni doğal gaz müjdesi tüm Türkiye'yi sevindirmişti. Türkiye Petrolleri ise Tuna-1 kuyusundan tarihi görüntüleri paylaştı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi vermişti! Tuna-1 kuyusundan tarihi görüntü

    Türkiye Petrolleri'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "20 Temmuz 2020 – Tuna-1 Kuyusunda Sondaja Başlandı. 17 Ekim 2020 – Tuna-1 Kuyusu Tamamlandı." denildi

     

    TBMM Başkanı Azerbaycan Meclisi'ndeTBMM Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan Milli Meclisi’ne hitap etti. Şentop 30 yıldır Karabağ sorununu çözemeyen ABD, Fransa ve Rusya'nın oluşturduğu çözüm grubu için, "Minsk grubunun beyin ölümü gerçekleşmiştir" ifadelerini kullandı. Şentop'un konuşması Azerbaycan Meclisi tarafından ayakta alkışlandı.
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