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    HaberlerEkonomi Haberleri Damga vurdu! Kadın ayakkabısı, 104 bin TL'ye satıldı
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    28.10.2020 - 16:44 | | DHA

    Damga vurdu! Kadın ayakkabısı, 104 bin TL'ye satıldı

    Antalya'da bir fuarda sergilenen ve üzerinde değerli taşlar bulunan 37 numara topuklu kadın ayakkabısı, 104 bin TL'ye alıcı buldu.

    Damga vurdu! Kadın ayakkabısı, 104 bin TL'ye satıldı

    Bu yıl 9'uncu kez düzenlenen fuarla birlikte ayakkabı üreticisi hem mevcut hem de alternatif ihracat pazarlarındaki konumunu pekiştirmek için son kreasyonlarını dünyanın önde gelen ayakkabı zincirlerinin temsilcilerine sergiledi.

    OTOMOBİL FİYATINA AYAKKABI

    İstanbul merkezli bir ayakkabı firması, Eksposhoes için özel olarak tasarladığı ayakkabıyı, yerli ve yabancı ziyaretçilerin beğenisine sundu. Üzerinde değerli taşların yer aldığı ve kadınlar tarafından tamamen el işçiliğiyle 1 aylık surede tamamlanan 37 numara topuklu ayakkabı, fuara damgasını vurdu. Bu özel ayakkabı, adını açıklamak istemeyen bir Türk iş insanı tarafından 13 bin dolar (yaklaşık 104 bin TL) karşılığında satın alındı. Ayakkabı, önümüzdeki yıl İtalya'da ve Rusya'da düzenlenecek ayakkabı fuarlarında 'Made in Türkiye' etiketi ile sergilenecek.

    Ayakkabıyı deneyen Alisa Atamanova (28), kendisine böyle bir ayakkabı hediye edilmesi halinde çok mutlu olacağını, ayakkabıyı çok beğendiğini söyledi. Üzerindeki taş işlemelerin ve tasarımımın çok farklı olduğunu söyleyen Atamanova, ayakkabıyı denedikten sonra çok rahat olduğunu da sözlerine ekledi.

    Sürücülerin dikkatsizliği kazaya neden olduEylül ayında meydana gelen trafik kazalarından bazıları Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi kameralarına yansıdı. Ülke genelinde meydana gelen trafik kazalarının sürücülerin dikkatsizliği ve kuralların ihlali sonucunda meydana geldiği görüldü.
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