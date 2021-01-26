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26.01.2021 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

Dardanel yabancı şirket avında

Dardanel İcra Kurulu Başkanı Mehmet Önen, 2021’in, yatırım ve büyüme stratejileri açısından önemli bir yıl olacağını belirterek, “Orta vadede yurt dışından marka satın almak ve böylece ihracat gücümüzü daha da artırmak öncelikli hedeflerimiz arasında” dedi.

Dardanel yabancı şirket avında

Önen, AA’ya yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“2015’ten bu yana her yıl yüzde 40 büyüyen pazarda 2020’de rekor yaşandı. Ton balığı tüketimi ülkemizde kişi başı yıllık 200 gram. Bu rakamla Amerika, Avrupa ve Orta Doğu’nun çok gerisindeyiz.” Önen, hedeflerinin kişi başı ton balığı tüketimini 5 katına yükselterek 1 kilograma çıkarmak olduğunu söyledi. 

Türkiye’nin toplam ton balığı pazarının yüzde 80’inin Dardanel fabrikalarında üretildiğini belirten Önen yılı 1 milyar lira satış ile tamamladıklarını, 2021’de de aynı çift haneli büyüme ivmesini sürdürmeyi hedeflediklerini söyledi. Geçen yıl Çanakkale’deki tesislerinde kapasitelerini yüzde 50, istihdamlarını yüzde 30’un üzerinde artırdıklarını kaydeden Önen, çalışan sayılarının 2 bini aştığını bildirdi. Müşteri geri dönüşlerini çok önemsediklerini ifade eden Önen, şunları söyledi:

“Son 1 yılda müşterilerimizden aldığımız geri bildirimlerin başında kapağın zor açılması geliyordu. Gerekli yatırımları yaptık ve kapağımızı kolay açılır hale getirdik.”

 

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